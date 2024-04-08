支持垃圾收費政策　確保聚焦經濟發展

《基本法》第23條立法在較平和的社會氣氛下順利完成，各界期待香港能盡快聚焦經濟民生。然而令人意想不到的是，反對垃圾收費的聲音卻有愈演愈烈之勢，不僅媒體充斥相關報道，成為市民街談巷議的話題，而且有建制派都推波助瀾，似乎垃圾收費已蓋過其他事務成為本港頭等大事。不少社會人士擔心，垃圾收費的反對聲音持續發酵會衝擊香港政府的管治威信。對此，本人有四點看法：

其一，有利環保的垃圾收費接近20年前由時任環境運輸及工務局局長廖秀冬提出（當時的首席助理秘書長還在政府裏，就是環保局局長謝展寰），是上屆政府在推動環保的目標下完成立法的政策，從一開始就是一項值得支持的任務。

其二，先行先試的安排意味社會有時間準備，現階段適宜務實檢討政策細節；建議政府在試行期結束後對症下藥，逐個問題破解，最重要是盡快完善執行機制。若任由反對聲音耗費社會精力，干擾政府聚精會神謀發展，並不符合香港社會整體利益和期望，肯定也不是中央希望見到的局面，因這不符合國家主席習近平對全面推進美麗中國建設、加快推進人與自然和諧共生的現代化、實現「雙碳」的大方向。

其三，政府要有反駁隊應對反對聲音，而不是擱置垃圾收費政策，更不是放棄環保大原則。香港要堅決擺脫政治道德綁架，不能以反對泛政治化為名、泛政治化為實。第一步應加強回收工作，在爭取社會認可的同時推進垃圾收費工作。

其四，社會各界與政府是「同舟人」，應全力支持特區政府科學決策、環保為本，迎難而上，共同實現香港社會全民減廢、資源循環、零廢堆填的願景，鞏固國際進步城市的形象。

政府根據社會要求，已將原定今年4月實施的垃圾收費改為在全港14個地點「先行先試」，結果發現使用率不高，反映四個月先試先行的安排明智。一方面，香港的垃圾分類和回收等配套措施必須加強，完善後的地區治理機制必須支援那些缺乏管理的「三無大廈」（無業主立案法團、居民組織及管理公司）。另一方面，本港的分類回收向來不夠積極，若無限期拖延實行垃圾收費，期望配套措施能自然切實改善，肯定是「陳義過高」。

必須指出的是，2021年立法會通過垃圾收費時，泛民主派已經DQ的DQ、辭職的辭職，出席投票的非建制派只剩鄭松泰一人，而他投的是反對票，支持這項德政的有37名愛國愛港議員。無論什麼時候實施，垃圾收費都將改變市民的生活習慣，千里之行始於足下。反對者樂見政策一波三折、一再推遲實施，說穿了只是希望不了了之。

23條立法延宕了廿年才能完成，一個重要原因就是政府、立法會和社會過去都希望不了了之，為了避免觸碰困難，置憲制責任於不顧。在李家超政府和立法會迎難而上、迅速完成23條立法後，有人卻在反對垃圾收費，希望又一次將政策無止境拖延，這是不應該的，也是不負責任。

眾所周知，今年兩會期間主管港澳事務的丁薛祥副總理讚揚特首李家超有「歷史的擔當」。迅速完成23條立法後，特首亦形容「歷史使命終於完成」。為了推進人與自然和諧共生的現代化，回收和減廢同樣是我們這一代人的歷史責任。倘因反對聲音而阻礙特區政府落實政策，相信也不是中央希望見到的。反對者應考慮及時修正，盡快支持政府施政，盡一切努力協助垃圾收費落地，確保政府和社會各界能聚精會神謀發展。

必須強調的是，反對者擱置的不是爭議而是政策，對落實垃圾收費的時間表、路線圖隻字不提，必須防止有人聲稱並非反對保護環境，實際上卻是在保護既得利益。多年來，利益固化藩籬實在是害苦了香港。香港「安居難」聞名於世，但有人如作牢牢保護着既得利益的金鐘罩，附和地產商施壓政府撤辣，卻任由新界棕地和農地荒廢曬太陽，市民苦於既得利益歪風久矣。好在國家主席習近平明示必須破除利益固化藩籬，及在「二十大」報告中要求香港「破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題」，本港利益傾斜歪風有望遏止。特區政府有條件也有底氣拒絕政治綁架，積極穩妥推進改革，充分釋放香港社會蘊藏的巨大創造力和發展活力。

筆者建議政府在試行期間，便立即加強分類及回收工作，完善垃圾收費所需要的配套措施。而盡快反駁反對垃圾收費的聲音，應是首要考慮。始終，垃圾收費是政府整個減廢策略中重要的一環，透過提供經濟誘因，鼓勵各界珍惜資源，積極落實源頭減廢及乾淨回收，從而減少整體廢物棄置量。海外經驗一般顯示，當市民逐漸養成新的廢物棄置及回收習慣，人均廢物棄置量便會逐步減少，而回收物的數量則會穩步上升。

有人將支持垃圾收費與香港聚焦謀發展的主旋律聯繫起來，認為推行有關政策會干擾政府聚精會神謀發展。其實恰恰相反。國家主席習近平在慶祝香港回歸祖國25周年大會的重要講話中，要求特區政府着力提高治理水平。特區政府完善地區治理，努力建設更美好的社區，令政府有效施政落實到社區層面，讓市民切身感受到幸福感和獲得感，正正可展現於垃圾收費的新工作。在中央看來，特區政府的工作成績單是香港的總成績單，當然也是香港特區愛國愛港力量和全體香港市民的成績單。香港社會各界應按照中央要求，全力支持特區政府依法施政，迎難而上，共同推進人與自然和諧共生的現代化，建設香港美好家園。