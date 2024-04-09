垃圾徵費｜政府下星期做問卷調查　了解「先行先試」試點難處

垃圾收費「先行先試」計劃已經開始，政府將會進行問卷調查，以了解當中的問題和難處。政務司副司長卓永興、環境及生態局局長謝展寰和民政及青年事務局局長麥美娟，今日（9日）舉行問卷調查簡介會，向區議員講解當中細節。



區議會到試點訪問住戶、清潔工等

「先行先試」問卷調查會於「先行先試」開始後第三個星期，即下星期，以不記名方式在計劃的14個試點進行，收集包括住戶、清潔工人、物業管理和商業營運者等不同持份者的意見。卓永興表示，政府要了解不同場景的工作流程，以及了解大家面對甚麼問題和難處，好讓政府深入掌握推行垃圾收費的落地情況，以及不同相關群組的準備程度，以作出務實部署。

政務司副司長主持的跨部門小組，負責監察和審視「先行先試」的情況，民政局及轄下民政事務署，以及環境及生態局和轄下環保署，負責進行意見調 ，民青局會安排區議員到試點處所以面對面方式訪問部份受訪者。

「先行先試」計劃已於4月1日起在14個地方展開，政府預計會在5月至6月向立法會交代結果。