垃圾徵費｜曾鈺成：實踐試驗從未間斷　為何政府現在才狐疑滿腹？

垃圾徵費擱置與否繼續牽起爭議，立法會前主席、民建聯創黨主席曾鈺成表示，過去10年垃圾徵費的實踐試驗、諮詢從未間斷，環保署早於2018年起便在公屋、村屋、商場、餐飲業界及政府處所等，試用不同容量的指定袋，「對於垃圾收費障礙、問題，政府應該了解得一清二楚了吧？為什麼現在好像狐疑滿腹，要靠一個先行先試計劃來摸情况、探方向？」



他說，難怪有人說先行先試是放棄垃圾收費的下台階，質疑環保官員常將「都市固體廢物收費是推動減廢的火車頭」掛在口邊，為何垃圾收費這塊「里程碑」老是豎不起來。



曾鈺成認為，過去10年垃圾徵費的實踐試驗、諮詢從未間斷，政府應該了解得一清二楚，反問為什麼現在好像狐疑滿腹，要靠一個先行先試計劃來摸情况、探方向？（資料圖片/龔嘉盛攝）

曾鈺成：垃圾收費實踐試驗 過去10年從未間斷

曾鈺成今天（9日）在報章撰文，提到垃圾收費實踐試驗，過去10年從未間斷，舉例可持續發展委員會2013年9月至2014年1月，已就收費機制、收費涵蓋範圍、收費水平，以及廢物回收，由下而上模式徵詢公眾意見，舉辦60多場社會參與活動，參與者3300人，收集到約5300份回應表格及約300份書面意見，全部交香港大學分析。

他提到2015年開始，環保署更推行「藉廢物分類為垃圾收費作準備的社區參與項目」資助計劃，在不同處所試行垃圾收費，包括「三無」大廈、工商業處所、單幢式樓宇、公共機構、聘有物管公司的屋苑、鄉郊及其他低密度處所。環保署2018年起更伙拍約20個政府部門及機構，在公屋、鄉郊村落、商場、餐飲業界及政府處所等展開垃圾收費「實踐計劃」，讓參加者使用不同容量的模擬指定袋，在真實環境下親身體驗「揼少啲、慳多啲」。

曾鈺成：為何政府現在才狐疑滿腹？

難怪有人說先行先試是放棄垃圾收費的下台階

曾鈺成說，經過歷年公眾諮詢、社會參與，以及大大小小的試驗計劃，對於垃圾收費實行時會遇到什麼障礙、須解決什麼問題，以及怎樣克服障礙、解決問題，政府應該了解得一清二楚了吧？他反問「為什麼現在政府對計劃怎樣實行竟然好像狐疑滿腹，要靠一個先行先試計劃來摸情况、探方向？人們很難相信，4個月先行先試之後，垃圾收費便會順利在全港推行。難怪有人說，先行先試是當局放棄垃圾收費的下台階。」

他又說，可持續發展委員會前主席陳智思10年前負責組織社會參與討論垃圾收費辦法，早前受訪時都表示近期社會上討論垃圾收費會遇到的問題，當年公眾諮詢中都已聽過，並且在報告中向政府指出了。

垃圾徵費指定袋。（何頴賢攝）

曾鈺成：垃圾收費這塊里程碑，為何老是豎不起來？

曾鈺成說，「堆填區快要填滿，減廢刻不容緩」的警告，已提出了10多年；「都市固體廢物收費是推動減廢的火車頭」這句話，經常掛在環保官員口邊，反問「垃圾收費這塊『里程碑』，為什麼老是豎不起來？」