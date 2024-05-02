政圈風聲｜公共機構搶佔「三會」　一間獲夏寶龍讚揚的公司最進取

掌握區議會參選提名權和投票權的新一屆「三會」成員上任一個月，2,999名成員當中除了包含全體區議員、逾百名區選落敗者，原來還有不少公共機構員工加入。



《香港01》統計發現，去年獲港澳辦主任夏寶龍接見並讚揚的中華電力最為進取，共派出12名員工加入「三會」，高至總裁級、低至主任級也有；其次是煤氣公司，至少6名員工獲委任，不過都屬總監或總經理級的高層，據悉公司沒強制要求員工加入，視乎個人意願及專業範疇能否貢獻社區；其餘公共機構港燈、賽馬會均有人加入，為數不多。中電回覆《香港01》查詢時說，支持政府的地區工作，鼓勵同事參與。



「三會」成員擴權 手握區議會提名權、投票權

新一屆「三會」有2,999名成員，較上屆增加466人，當中分區委員會佔1,937人、地區撲滅罪行委員會佔536人、地區防火委員會佔526人，任期兩年至2026年3月31日。選舉改制後，「三會」成員權力擴大，除了掌握區議會選舉參選人提名權，更新增由「三會」成員投票互選的176席地區委員會界別，所佔議席僅次於委任的179席。

中電最多12人加入「三會」 上至下都「落水」

《香港01》統計發現，今屆「三會」有不少公共機構代表加入，其中中華電力最多，共派出12名員工加入「三會」，高至總裁級、低至主任級也有，較上屆增加1人，至少2人屬連任。

中電代表大多獲委任至分區委員會 據悉有助社區打關係

翻查「三會」成員名單，加入的中華電力代表當中，大部分獲委任為分區委員會成員，少部分去撲滅罪行委員會。最高級的是中電企業發展總裁莊偉茵，出任九龍城撲滅罪行委員會成員；中電企業及社區關係總監范繼陶，出任九龍城龍塘分區委員會成員；中電業務策略及創新副總監羅國有，出任荃灣南分區委員會成員；中電對外關係及社區項目副總監龍雪影，連任大埔南分區委員會成員。

除了高層「落水」加入「三會」，下屬也獲委派加入，包括多名負責企業及社區關係的經理以至主任，分布在深水埗中南分區委員會、葵青區撲滅罪行委員會、北區龍山分區委員會、觀塘中分區委員會、沙田區防火委員會等。據悉，策略有助與社區打關係，其他官方委員會亦有中電代表加入。

中電高層去年與夏寶龍會面 獲讚揚以行動堅持對香港信心

中電主席米高嘉道理及多名管理層，去年11月在北京獲港澳辦主任夏寶龍接見，夏寶龍充分肯定嘉道理家族及中電，對香港堅定不移的承諾，又對嘉道理家族百多年來一直投資電力和酒店行業予以肯定，「任何時候都以實際行動堅持對中國內地和香港發展的信心不動搖，對中電業務的前景充滿信心」，由此可見中電與北京的關係。不過，中電今年屢次發生電壓驟降事件，卻被環境及生態局局長謝展寰罕有點名：「向中電總裁羅嘉進先生表達感到十分失望」。

中電發言人回覆《香港01》查詢時說，一向支持政府的地區工作。（資料圖片）

中電：鼓勵同事參與 支持政府的地區工作

中電發言人回覆《香港01》查詢時說，一向支持政府的地區工作，「鼓勵同事以電能或其它專業領域貢獻社會」，又提到公司過去一直都有員工在不同層面參與各項公共服務，包括擔任「三會」成員，以及與地區民政事務處合辦社區項目，以一己之長服務社會。

煤氣公司至少6人加入「三會」 據悉視乎意願、非強制

除了中電，煤氣公司亦有多人加入「三會」。《香港01》翻查「三會」名單，發現至少6名煤氣公司代表，較上屆增加至少4人。據了解，煤氣公司並無強制要求員工加入「三會」，視乎員工意願，以及本身專業是否能貢獻地區，「落水」的員工主要是工程師出身，一半人亦是加入防火委員會，與煤氣公司相關。

中華煤氣有限公司商務總監鄭曉光（右）獲委任為南區撲滅罪行委員會成員。（資料圖片/夏家朗攝）

加入「三會」以高層為主 包括煤氣公司商務總監鄭曉光

加入「三會」的煤氣公司代表，主要是總監或總經理級的高層，例如中華媒氣商務總監鄭曉光，原本是南區防火委員會成員，今屆獲委任為南區撲滅罪行委員會成員。部分人則在地區負責社區關係多年，例如中華煤氣零售市務及營業總經理王佩兒，獲委任為北角東分區委員會。

港燈、賽馬會亦有代表加入「三會」

其他公共機構都有代表加入「三會」，數量不多，例如港燈高級公共事務經理廖忠平，出任離島區坪洲 / 長洲 / 南丫分區委員會成員，取代港燈助理公共事務經理姚偉成。至於上屆屬北角西分區委員會的港燈高級公共事務經理(企業及社區事務)成潔德，今屆未有獲委任。香港賽馬會亦有至少1名代表加入「三會」，賽馬會公共事務副總經理李臻獲委任為是南區撲滅罪行委員會成員。