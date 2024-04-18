特別財會｜鄧炳強稱冀第二季提交消防條例修訂草案　議員關注罰則

佐敦華豐大廈大火造成5死40傷，保安局局長鄧炳強今日（18日）在立法會財委會上表示，政府正加緊推進修訂《消防安全（建築物）條例》，當局明白社會對有關議題的關注，會加快工作，希望於今年第二季內提交至立法會。



不過，實政圓桌田北辰關注，違反《建築物條例》的業戶或住戶須面臨監禁，惟現時違反《消防安全（建築物）條例》中僅罰款了事，表示：「唔通火災帶嚟嘅災難，唔緊要過樓宇失修咩？」



佐敦華豐大廈上周發生致命大火，鄧炳強今日在立法會特別財委會上表示，政府正加緊推進修訂《消防安全(建築物)條例》的工作，以賦權政府代業主進行消防安全改善工程，並在工程完成後向他們收回費用。局方目標是在今年將修訂條例草案提交立法會審議，亦會加快工作希望能提早至今年第二季提交立法會。

鄧炳強又指，屋宇署和消防處向全港大廈發出的36萬份「消防安全指示」中，有六成未遵辦，但強調未遵辦不等於「無做嘢」，稱絕大部份仍有工作進行中，部門會就個案情況讓大廈業主延期。

不過，田北辰留意到現時違反《建築物條例》的業戶或住戶，最高刑罰或面臨禁，惟違反《消防安全(建築物)條例》時大多僅罰款了事，表示：「唔通火災帶嚟嘅災難，唔緊要過樓宇失修咩……過去十八年，香港因為火燭而燒死人360個人，但我諗冧樓啊、嗰啲窗跌落嚟啊，遠遠都無呢個數啦」，促請當局修例時加重違反條例的刑罰。

個人行為阻礙法團改善消防 將可判監

鄧炳強表示，樓宇失修大多為個人責任，如「我屋企個窗跌落嚟，壓到人」，但防火門失修、雜物堆在後門等屬於公共責任，難追查到指定住戶追究責任，故大多向業主立案法團罰款作為懲罰。他又補充指，今年提交的修訂條例草案將會針對個人行為，如阻礙業主立案法團維修等行為，將加入監禁等懲罰。不過田北辰不滿此回應：「可以睇閉路電視㗎嘛，不過算啦，我而家唔係辯論，希望你考慮吓。」

蘇長荣質疑未符消防指引16年仍「過到骨」

選委界蘇長荣追問佐敦華豐大廈大火，問為何法團未遵辦屋宇署發出的消防安全指示長達16年仍可「過到骨」。他又指，違反消防條例的罰款為2萬元，但現時安裝一對「似樣啲」的防火門動輒數萬元，笑稱「如果係我都會寧願畀人罰錢算」。

鄧炳強重申，政府一直有跟進佐敦華豐大廈個案，惟因不同事宜而一直未能達到要求，承認情況不理想，指修例建議加入每日罰款2萬元的處罰。

法律界議員林新強質疑為何佐敦華豐大廈未遵辦屋宇署發出的消防安全指示長達16年，各政府部門仍向大廈內的賓館發出牌照。鄧炳強表示：「雖然而家有個法例，希望啲大廈提高返個水平，去到現有嘅水平，但我想講呢啲唔代表個大廈已經係非常危險、危險到唔適合人去居住，就絕對唔係咁，只不過話個水平未達到現今嘅水平。」

JPEX案警方至今接2636宗報案 拘捕72人

除此之外，會上多名議員關注打撃網絡詐騙的情況。鄧炳強表示，2023年整體罪案較前一年上升28.9%，主要是由於佔整體罪案超過四成的詐騙案錄得大約40%升幅。

選委界立法會議員吳傑莊關注詢問保安局會否增聘人手，及添置新裝備應對不斷增加的網絡詐騙，又跟進去年無牌虛擬資產交易平台JPEX騙案調查情況。

警務處處長蕭澤頤表示，除反詐騙協調中心及電子報案分析中心人手外，基本上整個警隊的調查科均致力打撃詐騙案工作，地區警民關係組的同事亦有聯同金管局、銀行業界加強宣傳教育工作。至於JPEX騙案方面，蕭澤頤表示接收到2,636宗報案，涉款16億元，凍結了2億2,800萬元，拘捕72人。

選委界立法會議員簡慧敏留意到科技罪案破案率只有8.8至9.9%，但罪案數量以倍數增加。蕭澤頤解釋，多數詐騙集團在海外地方行騙，加上市民通常均是事隔數星期、甚至數月才驚覺被騙，資金已被多重轉帳，令警方難以追查。