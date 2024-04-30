五一黃金周｜取消煙火影響盛事之都？李家超：誇大方式未必係最啱

五一黃金周明日（1日）展開，惟煙火表演受天氣影響可能取消，有餐飲業界擔心影響生意，影響盛事之都美譽。行政長官李家超表示，其他城市都會受天氣影響更改活動，認為社會要以積極、進取態度，將香港輝煌的、好的事情告訴他人，「如果我哋經常沉醉日常生活經濟見到嘅變化，從而用一個誇大方式處理，未必係最啱做法。」



4月30日，李家超出席行政會議前見記者。（盧翊銘攝）

兩戲院結業代表結業潮出現？李家超：更替屬經濟轉型期發生的事

繼新蒲崗越秀廣場「嘉禾啟德」戲院結業，經營逾半世紀的銅鑼灣總統戲院亦結業。李家超今天（30日）出席行政會議前被問到是否顯示香港出現結業潮，他指，有行業的情況改變，但同時亦有新行業誕生，例如新的大型外國機構租用香港受歡迎、熱鬧地方的開展活動，稱世界永遠轉變，不同行業需要適應，又指有不同新經營者參與市場，更替屬經濟轉型期時會發生的事。

他續稱，香港人有新想法，會應變、求變，最近香港各經濟活動不同領域都活起來，將人氣變成財氣，香港好的一面要多宣揚，要對自己有信心才可以將香港發揚光大。

4月30日，李家超出席行政會議前見記者。（盧翊銘攝）

煙火取消影響香港盛事之都？李家超：誇大未必係最啱做法

被問到煙火表演可能因為天氣問題取消，餐飲、旅遊業界擔心影響生意，會否認為影響香港盛事之都之名，李家超說業界有不同措施盡量令旅客有更好的黃金周體驗，不同活動涉及範圍好廣泛，有不同元素，會盡量做好每個環節，如果活動受天氣影響，每個城市都會有同樣情況，因天氣是不能控制的，其他城市都會受天氣影響更改活動，但整體社會要以積極態度看事情，把煇煌一面告訴外界，「如果我哋經常沉醉日常生活經濟見到嘅變化，從而用一個誇大方式處理，對整體香港更輝煌未必係最啱做法」，但討論都是好事 。

4月30日，李家超出席行政會議前見記者。（盧翊銘攝）

五一黃金周將加強公共交通服務

至於當局會否有特別措施控制人流。李家超指希望本地人及旅客都享受煙火表演，但天氣無法預測，政府全力準備當日安排，文化體育及旅遊局已經成立跨部門會議處理，口岸會有足夠人手確保通關順暢，部分地區公共交通服務班次增加約40%。他指在特別日子港鐵羅湖站列車服務會加班，希望服務業藉此讓旅客有良好體驗，政府會確保措施順利推行。