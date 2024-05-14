英國安法告港人｜湯家驊：予人感覺政治濫用 憂用作打擊港經貿辦
撰文：文維廣
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英國警方起訴三人涉違反英國國安法，包括香港駐倫敦經濟貿易辦事處行政經理。行政會議成員、資深大律師湯家驊說，消息令他感到震驚，予人感覺是「政治濫用」，認為英國國安法在定義上，遠較《香港國安法》模糊，範圍更廣闊，憂慮英國當局透過今次事件打擊香港駐倫敦經貿辦，或會影響經貿辦在當地運作，同時打擊職員的士氣。
湯家驊解釋指，根據現時所披露的資料，有關被告涉及兩宗罪，包括協助外國情報機關收集資料。但他指出，外國情報機關在英國國安法中並無定義，條文亦列明檢控時不需指出涉及甚麼情報機關，因此或會讓人將特區政府經貿辦視作外國情報機關。
質疑英國安法的「情報」定義模糊
湯家驊說，英國國安法及官方秘密法並無就甚麼「情報」或「資料」要受監管作定義，只列明只要任何情報有損英國安全或者利益，就可構成受保護的資料。他質疑有關條文模糊，因為英國安全或利益的範圍可以很廣闊，例如在英國推廣中國品牌電動車，如果影響英國本土汽車品牌的銷量，會否等同損害英國利益，當中所收集的資料又會否成為外國情報，他擔心或會誤墮英國國安法的法網。
湯家驊指如涉案入強行入民居屬實 最多屬普通罪案
湯家驊又說，今次事件的第二宗罪涉及外國干預罪，指出涉案人強行進入民居，他認為就算案情屬實，最多屬非法進入住所，屬普通罪案，但英國提升至國安層面，相信在國際法中極為少見。他指出，在英國國安法下，犯罪意圖只需證明涉案人罔顧及有機會損害英國利益，不似《香港國安法》下，必須證明某人意圖目的是要傷害國家，因此認為英國國安法的涵蓋範圍，遠超一般人對國安法的想像層面。
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