社工註冊局改組｜勞褔局考慮正、副主席由委員互選改為政府委任

立法會一個委員會今日（4日）逐條審議社工註冊局改組的修例草案，多名議員建議註冊局正、副主席由互選產生，改為政府委任。自由黨張宇人揚言不排除會提修正案，勞褔局表示尊重議員看法，會修訂列明註冊局正、副主席由政府委任。



張宇人等多名議員倡特首委任社工註冊局正、副主席

會議上，張宇人說由特首委任社工註冊局正、副主席更專業，難以想像特首會委任非專業人士，提醒局方如果不修改條文，不排除會提出個人修正案。選委界管浩鳴說社工註冊局正、副主席要相對客觀，要找最適合的人主持會議，特首委任更有可能升格，建議正副主席都由政府委任。

民建聯陳勇、民建聯李世榮、選委界梁毓偉、選委界蘇長荣、新民黨容海恩均表態支持政府委任社工註冊局正、副主席；選委界江玉歡和陳沛良認為至少主席一職要由政府委任。

林素蔚不支持委任正、副主席 狄志遠：有保留，甚至反對

A4聯盟林素蔚說，社工註冊局是法定機構，要維持獨立性，不支持委任正、副主席；新思維狄志遠說對此有保留，甚至反對，認為應尊重專業團體意願，又說修例後註冊局組成多元，希望政府不要委任正、副主席，否則未必符合修例的原意。

勞褔局局長孫玉菡說，正、副主席產生辦法原本建議由委員間互選產生，但議員討論應否由政府委任，政府會尊重委員會的主流看法。（資料圖片/鄭子峰攝）

勞褔局考慮正、副主席由委員互選改為政府委任

勞褔局局長孫玉菡說，正、副主席產生辦法原本建議由委員間互選產生，但議員討論應否由政府委任，政府會尊重委員會的主流看法，「如果很清晰地告訴我，這個法案委員會是屬意由政府委任正副主席，我們會回去準備政府議案，反映法案委員會清晰的看法」，即是將互選改成政府委任，以免議員提修正案。