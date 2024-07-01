授勳2024｜01統計：50名三會成員獲榮譽勳章　8人獲頒金銀銅星章

2024年授勳名單今天（1日）出爐，有502人獲勳銜，較去年多99人。掌握區議會選舉提名權和投票權的地區「三會」地位近年提升，《香港01》統計共有8名「三會」成員分別獲頒金、銀、銅紫荊星章。有「金牌選舉經理人」之稱的黃大仙中分區委員會成員簡志豪，是唯一獲頒金紫荊星章的「三會」成員。



105名榮譽勳章得主，有50人都是「三會」成員，佔總數約一半，當中8人是區議員。



▼7月1日 2024年授勳及委任太平紳士名單▼



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民建聯會務顧問簡志豪。（廖雁雄攝）

金紫荊星章唯一三會成員 黃大仙分區委員簡志豪

簡志豪是民建聯會務顧問、黃大仙中分區委員會成員，服務黃大仙區30多年，有「金牌選舉經理人」之稱，建制圈內形容他擔任選舉經理的候選人均會當選，包括2018年立法會九龍西補選中當選的陳凱欣。政府讚揚他一直與地區賢達合作無間，協助政府落實重大決策，亦就不同議題出謀獻策，例如建議為區內的行人天橋增建升降機，大受居民歡迎。政府又說，他從政經驗豐富，盡心培育年輕一代參與公共服務。

大埔區議員（大埔南）黃碧嬌。（資料圖片／張浩維攝）

銀紫荊星章有4名三會成員 其中1人為區議員黃碧嬌

大埔區議員（大埔南）黃碧嬌

黃碧嬌服務大埔區20多年，政府讚揚她竭誠參與該區房屋事務、交通運輸、防火滅罪等方面的工作，表現傑出。疫情期間，黃碧嬌透過其廣泛的社區網絡，帶領義工組織及地區團體，向居民派發防疫物資和探訪有需要的家庭，贏得地區人士敬重。

沙田區撲滅罪行委員會成員吳華江

吳華江長期服務社會，政府讚揚他積極聯繫多個宗親社團及同鄉會，服務基層市民，疫情期間熱心組織義工服務，向市民及弱勢社羣無私捐贈大量防疫物資、家訪及協助居民解決困難，全力支援抗疫工作，建樹良多。

黃大仙西南分區委員會成員李德康。（資料圖片／鄭翠碧攝）

黃大仙西南分區委員會成員李德康

政府讚揚李德康是黃大仙區傑出領袖，過去30年熱心投入公共和社區服務，成就斐然，憑藉廣泛的地區網絡及豐富的地區服務經驗，團結各方力量，積極擔當政府和地區團體的重要溝通橋樑，並就各項民生議題提出真知灼見。

北區撲滅罪行委員會主席陳文洲

政府讚揚陳文洲多年來盡心竭力服務北區，牽頭籌辦節慶等凝聚社區的活動，協助建立和諧團結的社區。他自2021年起擔任北區撲滅罪行委員會主席，積極參與防止罪案的活動，一直投入地區事務，支持完善地區治理，造福社羣，建樹甚豐。

深水埗東分區委員會成員梁鉅海獲頒銅紫荊星章。（資料圖片／王潔恩攝）

銅紫荊星章有3名三會成員

荃灣區撲滅罪行委員會成員何毅強

何毅強服務荃灣多年，政府讚揚他踴躍參與社會事務。作為關愛隊隊長，多次帶領隊員探訪長者和有需要住戶，在惡劣天氣情況下支援寮屋區居民，又熱心促進青年發展，致力培養及深化青少年的愛國愛港情懷。

沙田區撲滅罪行委員會成員張廣軍

政府讚揚張廣軍是傑出的企業家，長期熱心參與社會服務及公益事業，弘揚愛國愛港精神，建樹良多，指他是同鄉社團的活躍分子，積極團結鄉親造福社羣，關注青年發展，並致力推動年輕人更好了解祖國。

深水埗東分區委員會成員梁鉅海

梁鉅海服務深水埗區多年，政府讚揚他在社區建設和長者福利方面貢獻良多。他倡導專為隱蔽長者設立外展計劃，並與不同機構合作，安排在街坊福利會設置自助食物提取機，支援弱勢社羣，表現出眾。

榮譽勳章多達50名三會成員 其中8人為區議員

1. 經民聯大埔區議員（大埔南）、大埔南分區委員會成員羅曉楓

2. 九龍城地區委員會界別區議員、九龍城龍塘分區委員會成員丁健華

3. 經民聯九龍城區議會委任議員、九龍城區防火委員會成員何華漢

4. 自由黨南區（南區東南）區議員、南區南分區委員會成員梁進

民生圓桌西貢地區委員會界別議員陳繼偉（中）。

5. 民生圓桌西貢地區委員會界別議員、將軍澳（南）分區委員會成員陳繼偉

6. 離島區議會當然議員、大嶼山分區委員會成員黃秋萍

7. 西貢區議會當然議員、西貢分區委員會成員劉啟康

8. 民建聯北區地區委員會界別議員、北區龍山分區委員會成員潘孝汶

9. 屯門區撲滅罪行委員會成員朱偉明

10. 土瓜灣分區委員會成員吳麗鳳

11. 何文田分區委員會成員成員伍燕梅

工聯會黃大仙區撲滅罪行委員會成員謝愛紅。（余俊亮攝）

12. 工聯會黃大仙區撲滅罪行委員會成員謝愛紅

13. 黃大仙區撲滅罪行委員會成員郭文坤

14. 中西區撲滅罪行委員會成員曾耀棠

民建聯沙田區防火委員會成員黃冰芬。（盧翊銘攝）

15. 民建聯沙田區防火委員會成員黃冰芬

16. 荃灣西分區委員會成員葉平南

17. 深水埗區撲滅罪行委員會成員蔡世鴻

香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春。（盧翊銘攝）

18. 油尖旺西分區委員會成員賴榮春

19. 新民黨北區鳳水分區委員會成員孔永業

20. 沙田區撲滅罪行委員會成員王槐裕

21. 大埔區撲滅罪行委員會成員何元鳳

22. 深水埗區防火委員會主席吳騰

23. 工聯會沙田小瀝源分區委員會成員李子健

24. 觀塘及九龍灣商貿分區委員會成員李承哲

25. 元朗區撲滅罪行委員會成員李聖根

新民黨東區康城分區委員會副主席周卓然。

26. 新民黨東區康城分區委員會副主席周卓然

27. 南區北分區委員會主席邱婕兒

28. 灣仔區撲滅罪行委員會成員胡池

29. 沙田大圍分區委員會成員凌偉漢

30. 荃灣區撲滅罪行委員會成員孫蔡吐媚

31. 北區撲滅罪行委員會成員張玉其

32. 土瓜灣分區委員會成員符茜

33. 元朗區分區委員會成員郭興坤

34. 灣仔西分區委員會副主席陳宇澤

35. 深水埗區撲滅罪行委員會成員陳狄安

36. 元朗區防火委員會成員陳首銘

37. 西貢將軍澳（南）分區委員會成員陳落齊

38. 沙田大圍分區委員會成員黃志強

39. 九龍城區防火委員會副主席黃廸華女士

40. 荃灣區防火委員會成員楊榮輝

41. 觀塘區撲滅罪行委員會成員詹漢欽

新民黨大埔北分區委員會成員劉文杰（右）。（夏家朗攝）

42. 新民黨大埔北分區委員會成員劉文杰

43. 大埔區防火委員會成員劉娟

44. 元朗區撲滅罪行委員會成員劉德平

45. 屯門東北分區委員會成員戴凱倫

勞聯元朗區撲滅罪行委員會成員譚金蓮。（盧翊銘攝）

46. 勞聯元朗區撲滅罪行委員會成員譚金蓮

47. 葵青區防火委員會成員謝偉鴻

48. 沙田區撲滅罪行委員會成員謝景霞

49. 南區撲滅罪行委員會成員謝曉東博

50. 油尖旺區防火委員會主席羅家聰