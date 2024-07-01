授勳2024｜劉德華獲頒銀紫荊　胡楓獲授銅紫荊　江旻憓獲榮譽勳章

政府今日（1日）公布2024年授勳及委任太平紳士名單，不少演藝及體育界人士榜上有名。縱橫本港歌影視40多年、「四大天王」之一劉德華，榮獲銀紫荊星章，政府讚揚劉德華熱心公益，貢獻甚豐。至於人稱「修哥」的資深演員胡楓，在業界和社會都備受尊敬及愛戴，獲頒銅紫荊星章。



體育界有超過20多人獲頒不同勳銜及嘉獎。近年本港劍擊隊屢獲殊榮，有「微笑劍后」之稱江旻憓獲榮譽勳章，女子劍擊隊的朱嘉望、佘繕妡及陳渭泠亦獲得行政長官社區服務獎狀。



「四大天王」之一的劉德華，榮獲銀紫荊星章。（梁碧玲攝）

政府：劉德華在多年來熱心公益 支援弱勢社羣

今年獲頒銀紫荊星章有24人，深受港人愛戴的「華仔」劉德華是其中之一。政府指出，劉德華從事演藝事業超過40年，在娛樂界享譽盛名，他被譽為香港樂壇「四大天王」之一，曾參演超過170部電影，屢獲殊榮，更於 2024 年當選中國電影家協會副主席。

政府讚揚熱心公益，支持殘疾人士體育發展貢獻甚豐

政府又讚揚，劉德華在多年來熱心公益，支持殘疾人士體育發展，並創立慈善基金支援弱勢社羣，貢獻甚豐。

▼7月1日 2024年授勳及委任太平紳士名單▼



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資深演員胡楓（原名胡繼修）獲頒銅紫荊星章。（陳順禎攝）

粵劇演員「龍貫天」、前羽毛球手陳念慈獲銅紫荊星章

獲頒銅紫荊星章名單中，有人稱「修哥」的資深演員胡楓（原名胡繼修）。政府指胡楓是本港最受歡迎的演員之一，過去70年曾參演數以百計的電影及電視劇，演繹不少深入民心的角色，不論在業界和社會都備受尊敬及愛戴。他致力促進社會對長者的關懷，貢獻良多。

另外，銅紫荊星章名單亦有藝名「龍貫天」的著名粵劇演員司徒旭。他多年來參演多齣大型粵劇表演，作為香港八和會館主席，致力推動粵劇藝術承傳，培育青年粵劇演員，傾囊相授其粵劇表演技巧、傳統知識和舞台經驗。

前羽毛球手陳念慈也獲銅紫荊星章，政府指她積極推動體育發展，尤其在支援退役運動員和為運動員提供學習支援方面建樹良多，作為香港精英運動員協會的主席，竭力提升精英運動員的形象，鼓勵會員參與公益事務，貢獻社會。

有「微笑劍后」之稱江旻憓獲榮譽勳章。（資料圖片/楊宇翹攝）

杭州亞運金牌得主許龍一獲榮譽勳章

榮譽勳章名單不乏體壇運動員，政府讚揚江旻憓在劍擊運動表現卓越，並積極推動社會及青年發展，貢獻良多，以資表揚。

名單中亦有杭州亞運高爾夫球金牌得主許龍一（Taichi）、單車手楊倩玉、賽艇運動員王瑋駿、林新棟、橋牌好手招偉立、施純森、欖球員韋兆新 (Russell Elliot WEBB)、賀頤盛 (Liam Martin DOHERTY) 、蔡紀駿 (James Murray CHRISTIE) 。

杭州亞運高爾夫球金牌得主許龍一。（袁志浩攝）

女子劍擊隊朱嘉望、佘繕妡、陳渭泠獲行政長官社區服務獎狀

行政長官社區服務獎狀中，有劍擊隊的朱嘉望、佘繕妡、陳渭泠、泳手何甄陶、草地滾球好手李志明、鄔文英、硬地滾球好手楊曉林、帆船運動員洛雅怡、賽艇運動員張海琳、梁瓊允、武術運動員許得恩、劉徐徐、壁球手陳善鈺、湯芷穎、風帆運動員魏瑋恩、欖球員麥偉彬 (Robert James Douglas McROBBIE) 。