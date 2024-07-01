授勳2024｜59人獲任太平紳士　包括賭王女、林建岳女、楊受成子

政府今日（1日）公布2024年授勳及委任太平紳士名單，合共59人獲行政長官委任為太平紳士，當中42人獲委任非官守太平紳士、17人獲委任官守太平紳士。名單上有多位「商二代」或「商三代」上榜，包括賭王何鴻燊女兒何超蕸、麗新發展主席林建岳女兒林恬兒、英皇集團主席楊受成幼子楊政龍、莎莎國際主席郭少明長女郭詩慧。



是次獲委任太平紳士名單包括已退休的入境事務處處長區嘉宏、香港零售管理協會主席邱安儀等。



▼7月1日 2024年授勳及委任太平紳士名單▼



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42名獲委任非官守太平紳士任命今日生效，當中包括三位立法議員周文港、簡慧敏及嚴剛。

名單中有多位名人子女，其中屬「商二代」包括有信德集團有限公司執行董事何超蕸，賭王何鴻燊與二房藍瓊纓所生三女；莎莎國際執行董事郭詩慧為集團主席郭少明長女，她的公績之一是撲滅罪行委員會成員；英皇集團副主席楊政龍則是集團主席楊受成幼子，他出任香港民眾安全服務隊九龍區域總指揮（助理處長）。

「商三代」也有上榜，麗新發展主席林建岳與前妻謝玲玲所生女兒林恬兒上榜，他的祖父為已故麗新集團創辦人林百欣。林恬兒丈夫何正德是香港煙䓍集團主席何柱國。

區嘉宏獲委任為太平紳士。（資料圖片／林靄怡攝）

委任太平紳士名單包括前入境事務處處長區嘉宏、香港零售管理協會主席謝邱安儀、香港慈山寺秘書長倪偲瀚及天文台助理台長宋文娟、TVB電視廣播有限公司行政主席許濤等。

區嘉宏2020年7月2日獲中央任命為入境事務處處長，至去年9月18日退休。他的太平紳士的生效日期為7月23日。他任內曾捲2021年恆大集團豪華款待風波及2022年「洪門宴」限聚令事件。

香港零售管理協會主席謝邱安儀（資料圖片／廖雁雄攝）

太平紳士的主要職能是巡視懲教院所、羈留中心或其他院所，以確保其有效管理，以及沒有任何人士被不公平對待或被剝削權利，太平紳士會確保個別人士所作的投訴，會以公平和具透明度的方式處理。

非官守太平紳士名單



Mr. BANGA, Angad

陳燦標博士，M.H.

陳凱

陳文

陳婉珊，M.H.

蔡淑嫻，G.B.S.

周文港議員

丁晨，M.H.

馮長革

馮庭碩

何賜明博士

何超蕸，B.B.S.

何芷韻

許濤

簡慧敏議員

郭詩慧，M.H.

林恬兒

羅正杰

廖宜建

盧忠耀，M.H.

羅少傑，M.H.

馬春玲

文頴怡，B.B.S.

孟羽

吳志龍

倪偲瀚

唐梓恩

王明凡，M.H.

黃楚基

黃顯榮，M.H.

王家揚

黃萬成，M.H.

吳聯喜

邱安儀

楊政龍

楊燕芝

嚴剛議員

閻偉寧博士

葉建明，M.H.

袁孟峰教授

張麗

區嘉宏，S.B.S., I.D.S.M.（2024年7月23日起生效）

官守太平紳士名單



陳志豪工程師

張宜偉

張玉清

趙莉莉

蔡幗珍

丁國榮博士

郭惠英

林幗瑛博士

梁少江工程師

李自強

羅國權工程師

梅基發

吳國強醫生

宋文娟

曾昭學

黃志光

黃羨儀