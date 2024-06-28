社工註冊局｜再多兩人辭任　包括副主席何詩敏　選任成員僅餘兩人

社工註冊局再多兩名選任成員辭任，註冊局網頁顯示，選任成員何詩敏及黃錦娟的任期周四（27日）完結，當中何詩敏為註冊局副主席。連同早前辭任的4人，兩人辭任後，註冊局內8名選任成員僅餘兩人，包括主席伍銳明及前學民思潮發言人，及前香港眾志副主席黎汶洛。



社工註冊局2021年12月4日改選，當中7人團隊名單中較為人熟悉的包括前學民思潮成員黎汶洛（右一）。（2021年社工註冊局民選成員專頁）

勞福局局長孫玉菡上月炮轟社工註冊局行徑及決定嚴重偏離《社會工作者註冊條例》精神，政府其後提出修例改組。之後，先有選任成員林昭寰提出請辭，至本周三（26日）陳國邦、鍾威麟及陸鳳萍三人亦辭任。

孫玉菡稱成員辭職不會影響註冊局運作

勞工及福利局局長孫玉菡今日(28日)表示，數位由選舉產生的成員選擇辭職是他們的決定，他指可以很清楚地說，新的《修訂條例》非常清晰，即使有成員辭職，不會影響註冊局的運作。

孫玉菡稱，註冊局是一個法定機構，負責社工的註冊、紀律事宜和專業發展，但社會、政府甚至業界都看到，過去數年註冊局的運作和決定嚴重偏離了《社會工作者註冊條例》的精神，政府有迫切性令註冊局可重回正軌，今次修例的目的是讓註冊局可重回正軌。

孫玉菡稱，修例後註冊局成員社工仍佔多數，目的是希望委任一些有經驗、行內領袖、大家也尊重的大學教授可有多些機會進入註冊局，幫助註冊局更好地做好其工作，包括註冊、紀律和專業發展。