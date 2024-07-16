李家超奉勸青年勿為輪公屋浪費夢想　自身潛能可能是公屋的一百倍

有指公屋申請有高學歷、年輕化趨勢，更有人表示「得公屋得天下」。行政長官李家超承認有個案顯示年輕人為排隊申請公屋，刻意令收入符合資產審查，奉勸年輕人「唔應該咁諗」，只為追求公屋單位的單身年輕人，應重新檢視自身發展如何開創新天地。



他表示，年輕人應為理想發展，倘若因為公屋而浪費自己夢想，相信會後悔，皆因很多人成功都是拼搏、經過自己努力創造，而創造所得的結果「可能未想過咁好」，是公屋所給予的「一百倍甚至無限」，不應將發展潛能單單因為公屋而白費。



7月16日，行政長官李家超在行政會議前見記者。（盧翊銘攝）

我奉勸年輕人應該為自己理想發展，如果將自己可能性、夢想只係因為一個公屋供應而浪費咗呢，我相信會後悔。因為好多人今時今日嘅成功都係拼搏、都係自己努力而創造出嚟，所得嘅最終結果可能未想過咁好嘅。 行政長官李家超

公屋。(鄭子峰攝)

李家超：將自己的可能性、夢想因公屋而浪費 相信會後悔

李家超今日（16日）在行政會議前見記者時，被問到近年公屋申請有高學歷、年輕化跡象，很多人認為「得公屋得天下」，有議員擔心影響青年向上流。

李家超表示，希望建立香港以家庭為骨幹的社會，認為對和諧穩定、溫馨家園非常需要，家庭能給予很多支持互相幫助，特別在人生低潮時，家庭更加是支柱，故家庭核心必然是施政目標。他表示，政府鼓勵家庭生育，年輕人應為理想發展，如將自己的可能性、夢想因為公屋而浪費，相信會後悔。

7月16日，行政長官李家超在行政會議前見記者。（盧翊銘攝）

自己發展潛能、機遇唔好單單因為一個公屋而白費咗，可能最終嘅成績、成果係公屋畀你嘅一百倍、甚至無限嘅。 行政長官李家超

李家超：香港可追到夢、成到夢 籲單身年輕人重新檢視自身發展

李家超希望年輕人多元化發展，政府亦幫助年輕人置業，首置計劃大部分申請都是45歲以下。他說，發展潛能不應單單因為公屋而白費，香港成就每個人努力創造天地，會真真正正追到夢、成到夢，舉例指市民都可以參與航天員選拔，形容每個人都追夢，香港發展一定更好，建議追求公屋單位的單身年輕人，應重新檢視自身發展。

7月16日，行政長官李家超在行政會議前見記者。（盧翊銘攝）

第一期公屋超額申請逾兩倍，李家超表示，申請數字符合預期，重申公屋長遠供應足夠，但由「生地變熟地」需時，會考慮爭取發展臨時用地及短期用地興建簡約公屋，希望長遠以常規公屋滿足市場需要。