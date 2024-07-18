施政報告2024｜林順潮：人口要增至千萬　倡研有條件重啟「雙非」

特首李家超今日（18日）繼續進行施政報告諮詢工作，會見港區全國人大代表、立法會議員林順潮建議，香港要研究推動人口增長及結構年輕化，十年內令人口增長至千萬，其中一個方法是建議在有限制框架下，研究重啟「雙非」政策，即放寬非永久居民的內地夫婦來港產子，並參照現行投移民計劃，要求父母們需具一定經濟能力育兒，務求做到「雙非」不會成為公共服務及福利資源的負擔。



林順潮身兼港區人大，向李家超建議港府要積極籌劃人口政策

林順潮指，香港婦女平均生育子女數目為0.8名，全球最低，但港人卻是世界上最長壽的城市之一，人口老年化問題嚴重，認為香需積極研究如何推動人口增長及人口結構年輕化。他指，作爲國際金融中心都市，內地「北上廣深」一線城市人口在2000萬水平，若想維持香港競爭力，需制定長遠人口規劃，十年內推動人口增長至千萬，從而推動經濟持續增長，鞏固國際大都市的地位。

倡參照投資移民計劃 確保雙非童父母有經濟能力育兒

他又指，在繼續加大「搶人才」的力度，吸納外來移民，保持文化多元和市場動能同時，建議在有限制框架下，研究重啟「雙非」政策，務求做到「雙非」不會成為公共服務及福利資源的負擔。

他指，雙非兒童即父母皆非香港永久居民在港誕下的子女，其產生有歷史原因，當時「雙非」孕婦來港產子對本港醫療、母嬰健康、教育等社會服務造成一定影響。其構思的新的「雙非」政策，需確保來者有經濟能力育兒至18歲成年，倡議參照「新資本投資者入境計劃」，需在香港有一定額度的獲許投資資產。

泰國的醫療旅遊深受旅歡迎（資料圖片／路透社）

本身是眼科醫生的他又建議，醫療旅遊是一個很有發展潛力的新興產業，在新加坡、泰國、馬來西亞等地已非常成熟。高水平醫療及國際旅遊都市的香港若能結合兩種優勢發展醫療旅遊，是有條件後來居上，甚至成為亞洲國際醫療旅遊產業龍頭，為香港經濟發展帶來新動力、及建議大灣區每個城市設立類似深圳港大醫院的港資背景醫院，方便灣區55萬常住港人及提供港人多一個就醫選擇。

他又稱，自己是最後一位發言者，行政長官李家超總結回應時，幽默地指林作為最後一位發言很有意思，因不論「順潮逆潮」，大家都盡力去面對。