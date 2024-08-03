巴黎奧運｜微笑劍后從學霸到世一的荊棘之路　江旻憓：我不覺得累

花劍選手張家朗最後時刻連追3劍擊敗對手，在東京之後成功衞冕。賽後他在接受採訪時表示，江旻憓的奪金，的確對自己來説如同強心針一般。



他提到的江旻憓，在本屆奧運為香港拿下首枚金牌，同樣是一場驚天逆轉——13:12，一劍封喉。摘下面罩的她掩面而泣，巴黎大皇宮裏，也隨即掌聲雷動。面對媒體的採訪，她泣不成聲：「如此漂亮的舞台，在大皇宮打比賽，本來就是我的夢想之一。」「那我一定要打得好看！」

努力做到極致，我才不留遺憾。 江旻憓

178的身高，甜美的笑容，被網友盛讚「港版林志玲」。而在媒體筆下，她更成了那個獨一無二的「微笑劍后」。但這位「新一代香港女神」的魅力，完全不侷限在場館之內。走出賽場，她確實是一位不折不扣的學霸：史丹福本科、中國人民大學法律碩士、港大法學博士，每一個台階都是名校加身。

不折不撓的氣質、世界第一的實力，再加上學霸的光環，江旻憓因此被人們戲稱為「中產養育女兒的天花板」。她正代表着「新一代香港年輕人」：自信、有教養、高學歷，更無比堅定。

快來看這位世一的微笑劍后，「新一代香港女神」江旻憓是如何一路走來在巴黎奧運一劍封「后」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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大皇宮穹頂下 世界第一終奪金

「（前兩次奧運）每次都輸，這次終於贏了！」走下領獎台，情緒釋放之後的江旻憓，終於笑着説出了這句話。但話音未落，面對來自家鄉的香港記者，她又開始哽咽，激動地流下眼淚，哭到不能自已。她説一直對自己的團隊很有信心，所以覺得輸了都是自己的錯。這次領獎之後的哭泣，也是巨大壓力之後的完美釋放。

「三年前，我説自己永遠不要輸比賽之後哭，我説我要贏才哭。」

「所以我現在要把眼淚哭光。」



這次江旻憓的決賽對手，是世界排名第6的法國名將瑪露比頓（Auriane Mallo-Breton）。法國是擊劍的傳統強國，這次也恰逢本土舉辦奧運會。正因如此，有人開玩笑説，如果丟掉這枚金牌，就彷彿是北京奧運會上，乒乓冠軍被別國搶走。於是，連總統馬克龍也親自來到現場觀戰，大皇宮裏的觀眾，更是大多為她的對手瑪露比頓加油助威。

這位左撇子出劍的對手，在比賽前期給江旻憓帶來了不少麻煩：第一回合比分0:4，第二回合之後，差距更是一度被拉大到了1:7。但她迅速調整了心態，更換比賽用劍之後，一步步將比分追平。然後在關鍵時刻，以決定性的一擊出手，摘得桂冠。拿下金牌之後，江旻憓也打破了自己身為女子重劍長期世界第一，卻始終未能奧運奪冠的魔咒。

在賽後的採訪中，她回答TVB的提問，淚中帶笑：

我不想打得那麼難看，我不想沒有打出香港精神就放棄掉比賽。 江旻憓

面對大陸記者，她再嫺熟地換成普通話：「我很喜歡這個場地，就很想打得好！」但想起自己奪冠的事實，江旻憓又像一個年輕女孩那樣情難自已：「啊，救命啊！」然後雙手捂臉放聲哭泣。

「大女主」劇本背後 學霸不僅靠天賦

在許多人眼裏，江旻憓手裏拿着一個「大女主」劇本：她是世界第一，更是一個不折不扣的學霸。2012年，18歲的江旻憓正在英基沙田學院讀中六。恰逢申請大學的關鍵時刻，她選擇將所有精力放到學業當中。事實上，當時的她憑藉在擊劍上的成績，早已夠格代表香港參加倫敦奧運。是對學業的堅持，讓她錯過了自己的第一次奧運之旅。

但努力之後的回報，是她以41分（滿分45）的IB學業成績，被美國史丹福大學國際政治專業錄取，而且，並非以運動員的身份。在史丹福的四年，江旻憓還輔修了心理學。她説自己擊劍，以後會遇到各種國家、各種背景的人，她想要學以致用，去理解大家在想什麼。而她本人，也的確踐行着自己對於「更大世界」的探索。

本科畢業之後，她再次來到新環境：從美國到北京，在中國人民大學學習法律。之所以選擇主攻法律，是因為在她看來，法治精神和運動精神，有着不少相似之處。她想憑藉積累的學識和見解，來為更多人帶來屬於生活的正能量。江旻憓的碩士畢業論文研究「一國兩制」，就是在備戰東京奧運期間、時間極度緊張的情況下完成的。

這次，聽説自己的學生逆轉奪金，她的導師、人大法學教授莫於川非常自豪：

「我從來都對她很有信心，因為不到最後一刻，她都不會放棄，而且會愈戰愈勇。」

「我希望她未來可以取得更多突破，為香港特區和祖國的發展作貢獻！」

「我們經常收到別人的鼓勵，説我們好辛苦。」



回憶起自己的人生選擇，她這樣講。「但其實不是，世界上有更多人的困難，比我們更大、更艱難。」「學霸」江旻憓的這份堅持和勇於探索的精神，其實在她小的時候就已經打下了地基。和現在穩重的性格不太一樣，小時的江旻憓，活潑無比、興趣多多，在父母的支持下，她嘗試過各種各樣的課外活動。

但那時的她就頗具主見，媽媽讓她學芭蕾，她覺得鏡子裏的自己「不好看」，下學路上看到隔壁教室的跆拳道班，就大聲説：「我要學呢個！（我要學那個！）」而她和擊劍的故事始於11歲，而這場緣分也略顯偶然：「我那時覺得，擊劍有跆拳道的速度，還有芭蕾的優雅。」出於這樣的心情，她才一路堅持了下來。

在這裏領域裏，江旻憓展現出了驚人的天賦，她僅用了2年的時間就嶄露頭角。在2007年的全國少年錦標賽中，她一舉拿下了U17組的冠軍，那一年，她才只有13歲。這樣的成長經歷，讓她擁有了一個自信且堅定的內心。回憶起這段路，她説自己

好鐘意讀書，又好鐘意劍擊，所以我好有動力做好這兩件事。 江旻憓

中學時候，她要每天練劍3-5個小時。每天下課就得直奔訓練館而去，然後才能回家吃飯、做功課。如果晚上11點之前做不完，還要第二天5點起牀接着寫。有時出國比賽，她就在飛機上寫作業、複習準備考試。在外人眼裏，無論是學習還是擊劍，江旻憓身上的「學霸」光環從小到大圍繞着她。但只有她自己知道，成功背後的汗水怎麼流。好在如此努力，最後也終有回報。

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十年磨一劍 終於修成正果

2016年里約奧運，是江旻憓第一次登上五環的舞台，最終止步11名。但沒過多久，2017年，她就在熱身時傷到了左膝，遭遇了堪稱「運動員殺手」的十字韌帶撕裂。「媽媽心疼我，對我講：好啦，可以退役了。我反而更加惱火。」手術後第4天，江旻憓就回到了道館開始康復訓練。

2019年，在奪得女子重劍世界冠軍之後，她首次登上世界第一。但在之後的運動中，她再度傷到了右膝的韌帶。「醫生説（手術）可以奧運後才做，但我想以最佳狀態準備，寧願儘快開刀。」江旻憓回憶其那時的場景，歷歷在目。「反正我有經驗，不怕！」

東京奧運中，或許依然受到膝傷的困擾，江旻憓最後止步八強。「絕招沒有打出來，sorry。」那時的她對着鏡頭，滿含歉意地扭了扭身體，「很對不起大家，我會多多練習！」她輕輕地向觀眾致歉，語氣卻依然堅定。

這次來到法國，重返世界第一的江旻憓笑言自己已經完全看開：「我就是志在參與的，信不信隨你們啦。」在出征前，她還不忘俏皮地給香港觀眾留言：「所有運動員都值得關注，但尤其一定要來看看擊劍運動員！」、「等我打完比賽回來，我再去看明星。」但或許驚喜總是不期而至，第三次出戰奧運的她，終於在巴黎實現了夢想。

烹飪、旅行、去聯合國 努力之後我不留遺憾

「大女主」（編按：指通過奮鬥歷程得到成長、實現自我的女性 ）江旻憓，在賽場上和學習中，堅定、自律，奮力拼搏。但同時，她也和所有的年輕女孩一樣，熱愛生活。社交媒體裏，江旻憓時常分享自己下廚的vlog：油潑面從零做起、泡菜薯仔煎餅小火慢炙，每一道看起來都誘惑十足。

她評價自己是「小炒王」——茄子、土豆、青椒，改刀然後放進鍋裏翻炒，拍下的做地三鮮過程，簡直不能更接地氣（編按：指貼近普通人的日常生活）。江旻憓用「chopping meditation」這個詞來形容自己做飯的過程，對她來説，切菜更是一種冥想。一盤簡單的青菜，也能讓她笑靨如花。

而她的閒暇時光同樣精彩：出去Hiking，背靠護欄跳起了舞；去巴塞羅那旅遊，像所有年輕人一樣把美味佳餚拍下，記錄自己的生活。兔年來臨之際，她還戴着針織的粉色「兔子頭套」，向所有粉絲問候新年好。在她眼裏，這和擊劍、讀書一樣，都是生活的一部分：「開心的時候已經很短暫了，為什麼我不去享受每一刻？」

有時，她也會露出自己「小女孩」的那一面。這次在巴黎，奪冠之後的她對記者開玩笑：

「（為了緩解壓力）我每天起牀都跟自己説：不是今天比賽，不是今天比賽。」

「今天終於過去了，我好怕明天醒來，還是沒有比……」



第一次拿到奧運金牌的江旻憓，還生怕這是一場根本就沒發生的幻夢。或許這就是她心中敏感纖細的那一面，但她同時又強大堅韌，邁着如此堅定的步伐前行，走來的路怎會不踏實？

站在巴黎最高領獎台上，江旻憓帶着甜美的笑容，早已將自己的歷史寫下。奧運結束之後，她要回到香港中文大學繼續攻讀法律博士。她説自己畢業之後的夢想，是去聯合國工作，為動物和環境的保護出一份力。但她也不想放棄擊劍：

我不覺得累，我要一輩子學習，我想把擊劍打滿一生。 江旻憓

這是她內心最大的想法。

「努力做到極致，我才不留遺憾。」



正如特首李家超所言：她代表的，是香港的那份永不放棄的精神。而從香港到巴黎，「完美女孩」江旻憓，未來依舊無限可能。

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