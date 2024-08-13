消息：中央贈港一對大熊貓有望9‧26抵港　楊潤雄將赴四川跟進安排

中央再送贈本港的一對大熊貓可趕及十月一日國慶前抵港，消息指一對「國寶」極可能於9月26日到埗，但確實日期有待文化體育及旅遊局局長楊潤雄到四川商討的進展，楊可能在本周內到四川。



特首李家超上月初曾到四川都江堰大熊貓基地探望多隻熊貓，他當時透露已選定一對年青、身體精壯的大熊貓，並力爭一對「國寶」能在十‧一國慶前抵港。楊潤雄亦曾表示，程序上要再與中國大熊貓保護研究中心簽署協議，並等候30日的檢疫期，估計一對大熊貓應該可於10月1日前到港。



李家超昨日在都江㙺時曾觀看了兩隻大熊貓的活動，但暫時未知牠們是否將會來港的一對「國寶」（李家超Fb圖片）

李家超當時在都江堰基地探望過大熊貓後指，一對被選中的大熊貓已經在都江堰基地作適應準備，稍後隔離30天，抵港後再接受本地檢疫30天。兩地檢疫期合計達60天，抵港完成檢疫後，還要適應期，確定牠們適應在海洋公園的新生活方能正式亮相。

7月8日，李家超在都江堰大熊貓保護基地期間，探訪大熊貓。（孔繁栩四川攝）

7月9日，行政長官李家超稱期望中央再贈香港的一對大熊貓能在港開枝散葉（孔繁栩攝）

李家超重申會全力作好準備，讓一對大熊貓能夠盡早、妥善送到香港，成為香港的新家庭成員：「我們力爭十月一日大熊貓到達香港」。

李家超：希望一對大熊貓能誕下下一代

他當時稱，希望贈港一對大熊貓能誕下下一代，故大熊貓需要青春、成年和身體精壯，透露已選定一對5歲至8歲適合香港的大熊貓，雄性大熊貓120多公斤重，動作敏捷，聰明好動；雌性大熊貓約100公斤重，溫柔可愛，被評為性情溫馴，

李家超曾在都江堰基地觀看的其中一隻大熊貓「娥眉」現時近4歲，牠毛色較白、臉型圓、耳朵大。（資料圖片/楊凱力攝）

楊潤雄：一對大熊貓已有名字 但仍會考慮辦命名比賽

當時有份陪同李家超到都江堰基地的文化體育及旅遊局局長楊潤雄返港後接受訪問時指，程序上要再與中國大熊貓保護研究中心簽署協議，並等候30日的檢疫期，估計一對大熊貓應該可於10月1日前到港，惟最終是否能在此之前成事則要看熊貓的情況。

他續指，海洋公園已開始做籌備工作，如飼養員會上去成都了解兩隻大熊貓的脾性，亦將竹子由香港運往四川，給一對大熊貓食用以逐步適應香港飼料。至於會否重新命名兩隻熊貓，楊潤雄指，稍後會再決定是否重新命名，及會否公開徵集名字，令更多人可以參與。