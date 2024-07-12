偕方力申下周三會泳總　何敬康：必會跟進「殭屍會」問題

一直跟進方力申炮轟泳總制度不公的新民黨立法會議員何敬康今日（12日）表示，關於小泳手的參賽資格問題，泳總已訂於下周三（17日），與他和方力申舉行三方會議，商討解決方案。何敬康接受《香港01》查詢時又稱，他必定在會面中同時跟進泳總存在「殭屍會」等體制問題和改善方案。



他指，本次會議有三個目標，第一是希望得知小泳手事件更多詳情；第二會就泳會制度提出建議，正草擬建議書，同時會詢問「殭屍會」；第三是希望探討如何化解社會負能量。



游水撞冰山

創下8項紀錄的前香港游泳代表、藝人方力申炮轟中國香港游泳總會（泳總）制度不公，令其游泳學校一名九歲的達標小泳手未能參與賽事，事件惹來社會高度關注。何敬在事件曝光後，隨即發信泳總要求會面，偕同方力申進行三方會面，商討九歲小泳手參賽資格問題。

方力申開泳校遇上不少困難。（資料圖片）

何敬康在給予泳總的信件中，提出三個問題希望泳總答覆。

（一）泳總建議將拒絕9歲小泳手的個案，交由專責小組處理，小組有否召開會議討論？能否趕及11月錦標賽前作出決定?

（二）過去5年泳總舉辦的公開賽中，受屬會級別限制參賽的泳手有多少人？泳總有何處理方法？

（三）事件可能揭示泳總的屬會制度有改進空間，各級屬會的數量和營運狀況為何？是否有外界所指的「殭屍」屬會？對於「殭殭」屬會有何處理方案？

他並要求立法會相關事務委員會要求加插議程討論事件，及去信文化體育及旅遊局要求跟進。

泳總73正式屬會9年無升級 至少15個無活動紀錄 5個無聯絡方法

而《香港01》昨日（11日）報道，過去十年泳總屬會名單，最高級別的73間「正式屬會」只有2015年一次向上流動，兩成更疑屬無任何活動的「殭屍會」。一直跟進泳總屬會風波的何敬康在電台節目即場回應「殭屍會」問題稱，如泳總屬會長期兩三年或以上沒運作、沒舉辦或協辦比賽、沒教練及運動員，基本上是一個空殼屬會，他估計「殭屍會」數目至少達雙位數字，認為他們如不自動退出，建議設立「除牌」機制，及訂立清晰準則。

中國香港游泳總會會長王敏超承認有「殭屍會」存在。（蘇煒然攝）

王敏超認有「殭屍會」：暫時so far無人提出嚟 故未有處理

泳總會長王敏超今日受訪時也承認現時確有「殭屍會」。而被質疑過去未有整頓泳會名單，王則稱因為「暫時so far無人提出嚟」，故在無大影響下未有處理；他又強調，屬會流動性不足是由於部分泳會未達開辦年期、運動員數量等標準，總會從未設正式屬會上限。