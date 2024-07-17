方力申炮轟泳總｜「殭屍會」無礙泳會升級？　王敏超有矛盾須交代

前港隊泳手方力申炮轟泳總制度不公，引發全城關注，在新民黨立法會議員何敬康介入下，二人今日（17日）下午與泳總會長王敏超舉行三方會議，立法會體育界議員、港協暨奧委會副會長霍啟剛也會參與。雖然，引發事件的方力申旗下泳校小泳手的參賽資格已獲解決，但長遠的體制優化問題仍待處理，當中包括泳總的屬會三級制體系，並由《香港01》報道掀引出的「殭屍會」問題，亟待解決。



不過，泳總會長王敏超在《香港01》有關「殭屍會」報道刊出後，曾公開指「殭屍會」並不影響其他泳會加入及晉升，更否認正式屬會的數目有上限。不過，根據泳總網站訂明的屬會申請，訂明『升級要有屬會退出，方能提出「升級」』申請。究竟泳總行事是按白紙黑字規章行事，抑或是有人說了算，還望王敏超今日可以向公眾交代，畢竟泳總是年獲千萬計公帑資助的機構。



泳總73正式屬會9年無升級 至少15個無活動紀錄 5個無聯絡方法

中國香港游泳總會會長王敏超（蘇煒然攝）

現時泳總屬會分為三級：競賽屬會、觀察屬會及正式屬會，而最下級的競賽屬會無資格參與錦標賽，也無投票權及透過泳總租用康樂及文化事務署轄下泳線的權利；觀察屬會也不享投票權，唯有正式屬會擁有投票權。

《香港01》上周報道揭發，泳總最高級別的「正式屬會」中或存在「殭屍會」，至少 15 個正式屬會無公開游泳活動紀錄，5 個無公開資料及聯絡方法。

01觀點；游水撞冰山

泳總會長王敏超在報道翌日，承認有「殭屍會」存在，但稱但因無人提出相關問題故無整頓。方力申之後就在社交媒體撮取《香港01》報道回應王敏超：「梗係唔整頓啦！因為佢哋有得投票呀嘛！唔係入面啲人點做十幾二十年呀，come on！」

王敏超公開稱屬會：我哋無limit ceiling 數字

王敏超又強調「殭屍會」並不影響其他泳會加入及晉升，否認正式屬會的數目上限，並非要有高級屬會退出，新泳會才能升級，「meet 到 requirement，我哋就開會傾、傾畀佢……我哋無 limit ceiling（上限） 數字」。

泳總網頁有上載屬會申請的詳細要求（泳總網站截圖）

泳總章程訂明必須有高級的屬會退會，下級泳會方能申請「升班」

不過，根據泳總網頁資料，有關屬會申請訂明，競賽屬會需靠其泳手參與 100 個分齡比賽項目以累積分數，並有「觀察屬會」退出泳總的情況下，競賽屬會方能申請升級為「觀察屬會」，申請需經評估並在泳總周年大會上作出決定；而當升級至「觀察屬會」後，其泳手方能參加錦標賽；若「觀察屬會」要再升級成為擁有投票權的「正式屬會」，也需有正式屬會退出泳總，才可遞交申請。

顧名思義，下級泳會即使在各方面達標，但若沒有上級泳會退會，他們依然未能「升班」，與王敏超所指「殭屍會」並不影響其他泳會加入及晉升、屬會無 limit ceiling 數字（上限）完全迴異。白紙黑字的規章與話事人公開的說法，南轅北轍，還請泳總清楚向公眾交代行事準則，畢竟事關本港新一代運動員的培訓，而政府每年也投入千萬計公帑資助泳總。

政府資助62個體育總會，根據康文署文件顯示，第50的泳總近3年每年獲資助（康文署文件）

根據康樂及文化事務署資料，政府每年以公帑資助62個體育總會，中國香港游泳總會榜上有名。泳總在近三年所獲資助，分別2022-23年度的1700、上年度的逾1927萬元和本年度的1917萬元。