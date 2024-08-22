澳門議員高天賜：立法會監督施政弱「不合格」　批官員懶理質詢

澳門立法會今屆會期完結，立法會議員高天賜昨天（21日）總結工作時說，立法會監督政府施政力量愈來愈弱，直言「不合格」，重提自己提出兩項辯論動議，要求博企更新設備和推措施吸引外地旅客，均被否決，「啲議員不鐘意辯論動議，因為要請官員出席。」他說如果議會連討論空間都無，對澳門發展有害，又斥有官員避答尖銳問題，對質詢愛理不理，深表失望。



8月21日，澳門立法會議員高天賜和謝誓宏召開記者會總結會期工作。（高天賜Facebook直播片段截圖）

高天賜：立法會監督施政愈來愈弱 直言「不合格」

高天賜聯同另一名立法會議員謝誓宏總結會期工作，高天賜說議會的發言和質詢很重要，他們曾向政府提交119份監督工作文件，並就社會問題向行政長官和政府各部門發出 634封信函，形容內容與民生息息相關，「雞毛蒜皮、『求其交差』嘅我哋唔會做！」他相信市民眼睛是雪亮的，會在明年立法會選舉中評價他們的表現。

他重提早前提出的2項辯論動議，被立法會全體會議否決，分別是希望政府要求博企更新娛樂場資訊設備、革新人力資料管理，以及希望政府推出更多措施，令澳門機場吸引更多外地旅客。高天賜說連議會都沒討論空間，對澳門發展不健康、有弊處，「我個人有少少失望」。他直言立法會監督政府施政力量愈來愈弱，形容是「不合格」，估計立法會辯論動議被否決可能因為「啲議員不鐘意辯論動議，因為要請官員出席。」

8月21日，澳門立法會議員高天賜總結會期工作。（高天賜Facebook直播片段截圖）

官員避答尖銳問題 對議員質詢愛理不理

高天賜又批評有官員避答尖銳問題，或答非所問、或選議員來答，也有部門對議員質詢愛理不理，他形容「好失望」。

他舉例過去幾年澳門自殺個案高，要求當局查清原因，自己亦收到10多宗自殺求助個案，部分涉及欺凌問題，他曾就欺凌問題提出書面質詢，倡議盡快立法制定欺凌罪，但當局沒有回應。他點名最近被調走的體育局長潘永權，曾就氹仔運動場租用事宜質詢和約見對方，均不獲回覆。