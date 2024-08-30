立場新聞案｜陳文敏指煽勳範圍含糊傳媒難設界線　政府：條例清晰

已停運的《立場新聞》註冊母公司、前總編輯鍾沛權，及前署理總編輯林紹桐，在區域法院被裁定「串謀發布或複製煽動刊物」罪成。港大法律學院客座教授陳文敏指，裁決令人看到煽動罪的範圍含糊與被拉濶，相信日後傳媒很難設界線，會較難處理批評政府的評論。



不過，政府發言昨日（29日）回應裁決時強調，《基本法》和《香港人權法案》保障言論自由、和平集會、遊行和示威自由等基本權利。而《刑事罪行條例》相關條文清晰劃分非法的煽動言論和合法的建設性批評，有關用語也並非含糊。



《立場新聞》前總編輯鍾沛權（前）及前署理總編輯林紹桐（後）（資料圖片）

陳文敏指，不同傳媒皆會有一定政治立場，今次案件涉及新聞機構，但相關評論實為發布者的觀點，並不完全等同新聞機構或編輯的立場和觀點。他指，編輯每天都要處理很多文章，新聞機構只是提供發布的平台，認為裁決將令新聞編輯日後很難處理工作。

他指，案中被指煽動的11篇評論，是橫跨18個月的時間內發布，同期合計共有2萬篇文章刊載，指由數字上看，他很難接受法官看法。因此，他也很難向傳媒和編輯們建議日後應如何自處。

陳文敏認為，法官對言論自由作狹隘的解釋，只限於禮貌與學術水平言論。他強調，負面批評、發洩及謾罵未必有建設性，但也是言論自由的一種，與引致他人憎恨政府有很大距離，認為法官的裁決是有假設的推論。

陳文敏認為《立場新聞》的裁決令外界看到煽動的定義含糊和被拉濶（資料圖片）

陳文敏：發布者被檢控的風險很高

被問及已被法庭裁定具煽動意圖評論的發布者，會否面臨被檢控的風險時，陳文敏也相信有關人士被檢控的風險很高，問題是他們撰寫相關評論時是否真的具有煽動的意圖。

政府發言人指《刑事罪行條例》用語並不含糊。（資料圖片）

政府：法例條文清晰劃分非法的煽動言論、用語並非含糊

政府發言人昨日回應案件裁決時指，法庭於裁決理由中清楚指出，《立場新聞》的主張是排除中國的本土主義，在「反修例」期間更成為抺黑和中傷中央及特區政府的工具。法庭裁定涉案文章是在沒有提出任何客觀基礎下，攻擊《香港國安法》、《刑事罪行條例》等條文及相關執法及檢控程序；以假消息散播仇恨及反政府情緒；攻擊警方執法並美化暴動者的行為。

政府發言人重申，《基本法》和《香港人權法案》保障言論自由、和平集會、遊行和示威自由等基本權利。《刑事罪行條例》相關條文清晰劃分非法的煽動言論和合法的建設性批評，有關用語也並非含糊。