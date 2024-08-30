立場新聞案｜新聞聯支持裁決　並反駁記協聲明：本案無關新聞自由

《立場新聞》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐及其註冊公司，被指用《立場》宣揚打擊政府言論，被控串謀發布煽動刊物罪，昨(29日)在區域法院被裁定罪成。香港新聞工作者聯會表明堅定支持法院裁決，指法庭根據大量確鑿證據依法作出判決，彰顯高度的法治精神。本案無關新聞自由，而是違法和守法的問題



聲明更點名反駁香港記者協會就裁決的回應，指記協的「新聞自由衰落」論是嚴重歪曲事實，偏離基本的職業操守，誤導公眾，對此予以嚴厲的譴責。



新聞聯的聲明指，香港是法治社會， 尊重法治精神是社會基本共識。《立場新聞》長期以媒體身份和所謂「新聞自由」為擋箭牌，在修例風波期間肆意抹黑和攻擊中央及特區政府，煽動社會仇恨。法庭以事實為準繩、以法律為依據，裁定三名被告全部罪成，證據確鑿，無可爭議。本案無關新聞自由，而是違法和守法的問題。

引述陳國基：記者依事實報道 不會有限制新聞自由情況出現

聲明又指，《基本法》及《香港國安法》明確保障香港居民依法享有言論和新聞自由， 尤其是香港進入由治及興新階段，新聞自由在安全、穩定、法治的環境下得到更好的保障。誠如政務司司長陳國基所說，香港尊重新聞自由，並有法例保障，記者依事實報道，就不會有限制新聞自由的情況出現。

《立場新聞》前總編輯鍾沛權（右）及署任總編輯林紹桐（左）（資料圖片）

聲明強調，新聞聯堅決支持特區政府繼續堅定不移地履行維護國家安全的責任，依法有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，同時依法保障香港市民的權利和自由。堅決反對一切亂港勢力和外國組織對香港法治和新聞自由的攻擊抹黑，堅定維護香港優良的新聞自由環境。