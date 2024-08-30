立場新聞案｜外交部批西方抹黑：新聞自由不能成違法「擋箭牌」
撰文：文維廣
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美英及歐盟均批評《立場新聞》案的裁決打擊本港新聞自由，外交部發言人林劍指，中方對個別國家和機構藉香港特區的司法案件，惡意抹黑香港、干涉中國內政，表示強烈不滿和堅決反對。香港是法治社會，有法必依、違法必究，是基本原則，新聞自由不能成為違法犯罪的「擋箭牌」。
已停運的《立場新聞》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐及其註冊公司，被指透過媒體串謀發布或複製煽動刊物，周四（29日）遭區域法院裁定罪名成立，案件押後至9月26日判刑。美國國務院發言人米勒在社交平台帖文，指定罪是對新聞自由的直接攻擊、英國印太部長衛倩婷指，鍾沛權及林紹桐是因為盡職盡責而被定罪，敦促香港當局結束對記者的政治檢控，維護新聞和出版自由、歐盟指定罪反映《基本法》保障的新聞自由空間縮窄，進一步抑制多元化的思想交流和資訊自由流動。
外交部：對惡意抹黑香港表示強烈不滿
外交部發言人林劍今日（30日）回應指，中方對個別國家和機構藉香港特區的司法案件，惡意抹黑香港、干涉中國內政，表示強烈不滿和堅決反對。
他指出，香港居民依法享有的包括新聞自由在內的各項權利和自由，始終得到充分保障，這一事實不容詆毀。與此同時，香港是法治社會，有法必依、違法必究，是基本原則，新聞自由不能成為違法犯罪的擋箭牌。中央堅定支持香港特區司法機關依法履職盡責，敦促有關國家和機構恪守國際法原則和國際關係基本準則，尊重中國主權和香港特區法治，停止以任何方式干預香港事務、干涉中國內政。
外交部駐港特派員公署：美西方政客罔顧是非曲直
外交部駐港特派員公署發言人也指，美西方政客罔顧是非曲直，對香港法院依法判決《立場新聞》案說三道四，表示強烈不滿和堅決反對，並批評美西方政客在所謂「新聞自由」問題上持雙重標準，屢把「新聞自由」作為政治工具，為反中亂港組織巧言開脫，肆意抹黑香港特區司法治和司法公正，鼓吹所謂「寒蟬效應」，完全是顛倒黑白、混淆視聽。
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