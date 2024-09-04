香港要改革｜盧偉國：聚焦新服務、新製造和新業態　達至人有我優

經民聯主席、立法會議員盧偉國認為，香港在落實中共三中全會通過有關深化改革決定時，若要更好發揮獨特優勢，應聚焦「新服務」、「新製造」和「新業態」三大領域，做到「人無我有，人有我優」。他認為香港應充分發揮在高端、高增值服務業的優勢，推動更多內地企業利用香港作為「走出去」的跳板；集中力量發展醫療健康與生物科技產業、先進電子部件製造業；及完善數字基建，推動跨境數據流動，進一步鞏固香港作為國際信息中心的地位。



盧偉國（盧翊銘攝）

盧偉國在《文匯報》以「積極求變迅速行動 加快發展新質生產力」為題撰文指、香港連接內地與世界市場，在發展新質生產力方面具備得天獨厚的條件。三中全會《決定》不僅規劃了國家現代化的宏偉藍圖，且多項內容與香港息息相關，香港要全面對接落實《決定》，至少在以下五個方面發揮更大作用：包括發揮「一國兩制」制度優勢，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，打造國際高端人才集聚高地，健全香港在國家對外開放中更好發揮作用的機制，深化粵港澳大灣區合作、強化規則銜接、機制對接。

盧偉國指要推動更多內地企業利用香港作為「走出去」的跳板（資料圖片）

他指，香港若要更好發揮獨特優勢，應聚焦「新服務」、「新製造」和「新業態」這三大領域，做到「人無我有，人有我優」。「新服務」方面，香港應充分發揮在高端、高增值服務業的優勢，推動更多內地企業利用香港作為「走出去」的跳板。具體措施包括發展綠色和可持續金融，將香港打造成國際融資平台；加快構建跨國供應鏈管理中心，吸引海內外企業來港設立科研中心和智能微工廠；進一步推動本港與內地專業資格互認，擴大生產性服務業的市場。

盧國偉認為香港應集中力量發展醫療健康與生物科技產業（資料圖片）

「新製造」方面，香港應集中力量發展醫療健康與生物科技產業、先進電子部件製造業，利用北部都會區作為新興產業基地，加強創科集群建設，並推動新型工業化策略，促進研發成果轉化落地，形成具有香港優勢的新實體經濟。

跨境電商和網絡服務產業被不少人視作香港未來發展重點之一（資料圖片）

至於「新業態」方面，盧偉國指數字經濟與全球化是新業態的兩大關鍵，香港應發展跨境電商和網絡服務產業，完善數字基建，推動跨境數據流動，並構建「雙循環」產業互聯網交流平台，進一步鞏固香港作為國際信息中心的地位。同時，粵港澳大灣區是香港未來發展的重要戰略支點，香港應通過發展新質生產力，深化粵港澳大灣區合作。河套深港科技創新合作區的案例可資借鑒。

香港作為大灣區的核心城市，應積極求變，進一步推動創新合作，促進區內城市的合作與協同發展。充分利用區內的產業互補性，發揮自身在科技、金融、法律等領域的優勢，推動大灣區成為世界級的創新和製造中心。