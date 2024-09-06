加強與青島合作　陳茂波：香港是發展數字金融與科技金融理想地點

財政司司長陳茂波今日（6日）透過視像方式在青島．港澳科技金融峰會致辭，指香港作為國際金融中心，有健全監管環境，及豐富的跨境應用場景，是發展數字金融和科技金融的理想地點。現時大概有1000家金融科技企業，業務涵蓋移動支付、跨境理財、人工智能金融顧問服務、財富及投資管理、合規科技等各個範疇，當中包括8家數字銀行和4家數字保險公司，科技金融生態圈蓬勃。



他指，香港不少金融科企由年輕的初創企業家創立，有志利用科技讓金融服務更通達，在追求自身發展的同時，也為普惠金融作出貢獻。



陳茂波指香港是發展數字金融與科技金融的理想地點（政府新聞處）

他又說，香港有企業利用人工智能和大數據技術，全面分析中小企的營運情況，便利他們申請貸款；也有企業利用區塊鏈技術，實時監測牲口的成長和身體狀況，讓牲口也可以成為金融抵押品。特區政府一直大力支持科技金融的發展，包括完善的科技金融基礎建設、資助科技金融的創新試驗、建立規管沙盒便利測試新的應用方案等，吸引眾多的金融科企落戶。

他指，山東省是全國生產總值領先省份之一，青島是山東省最大的城市，經濟發達，青港兩地的經貿關係向來密切。青島市一直高度重視金融科技產業發展，以打造未來金融科技中心為目標，獲批金融科技賦能鄉村振興、區域性股權市場區塊鏈建設等「國字號」試點。

陳茂波指青島與港澳可在科技金融層面加強合作（政府新聞處）

陳茂波稱，青港澳可以在科技金融層面加強合作，通過這次峰會，期望三地可以在金融科技發展、基礎建設、人才培養等方面密切交流，共同以科技金融推進高質量發展。