英發表《香港半年報告》　外交部駐港公署與港府齊批雙標

外交部駐港公署嚴厲譴責英國政府發表所謂《香港半年報告》，習慣性對香港形勢「選擇性記述」和「有罪推定評估」，處處體現「雙標」，早已淪為英國常態化干預香港事務的政治工具。



港府也發聲明指，英國上月迅速將各地的示威衝突，定性為「極右暴亂」，對參與暴動的人和網上發表煽動言論的人，作大規模拘捕、起訴及重判，但卻將發生在香港的「黑暴」，美化為「民主示威」，抹黑執法行為，屬「雙標」的虛偽面目和行徑。



外交部駐港公署發言人批英國香港問題半年報告是雙標與抺黑。(資料圖片)

外交部駐港公署批評有關報告抹黑「一國兩制」，詆毀《港區國安法》和國安條例，粗暴干涉香港事務和中國內政。

發言人指，英方一面對特區政府重視國家安全說三道四，一面打擊國內騷亂毫不手軟。如此「雙標」的英國，至今還要強行每半年上演一次滑稽戲，只會貽笑天下。敦促英方徹底告別帝國心態，尊重國際法原則和國際關係基本準則，尊重香港由治及興的客觀事實，停止插手干預香港事務和中國內政，停止發表所謂「半年報告」。

港府亦發聲明讉責英國發表的香港半年報告（資料圖片）

特區政府亦發聲明批評，英國發表新一份《香港半年報告》，稱《香港國安法》等嚴重影響本港公民及政治權利和自由，評言論失實，並強烈譴責。

政府發言人指，英國上月迅速將各地的示威衝突，定性為「極右暴亂」，對參與暴動的人和網上發表煽動言論的人，作大規模拘捕和起訴，大部分被告還押，又重判被定罪的人。但英國卻將發生在香港的「黑暴」，美化為「民主示威」，抹黑執法行為，屬「雙標」的虛偽面目和行徑。

發言人又稱，《維護國家安全條例》下，危害國安罪行的域外效力，亦完全符合國際法原則。被通緝的人竄逃外地後，涉嫌實施《港區國安法》下的罪行，警方依法通緝是有理有據，正如英國刑事檢控部門，最近也宣稱，要將在境外煽動暴亂的人引渡回國。

港府強調，《中英聯合聲明》無賦予英國干預回歸後香港事務的權利，敦促英國立即停止干涉。