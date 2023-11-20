青年科學家峰會激發跨區科研合作　盧煜明：科學發展需跨國界合作

香港要建設成國際創新科技中心，首屆青年科學家峰會將於今年12月4日在香港科學園舉行，屆時全球不少科學家來港參加，主辦單位相信，峰會能夠展示青年科學家的科研實力及創新能力，同時有助激發跨地區的科研協作，吸引更多國際投資。



香港科學院院長盧煜明表示，今次峰會特別之處是有不少傑出的青年科學家參加，強調科學發展屬全球性，需要跨國界的合作，因此青年科學家與國際間的交流相當重要。



青年科學家峰會12月4日舉行，香港科學院院長盧煜明（左二）強調科學發展屬全球性，需要跨國界的合作。（主辦機構提供圖片）

由香港青年科學院聯同大灣區共同家園投資有限公司，以及大灣區共同家園青年公益基金攜手舉辦的首屆青年科學家峰會，將於今年12月4日在香港科學園舉行，

主辦機構、香港青年科學院院長岑浩璋今日（20日）在發布會表示，峰會涵蓋廣泛的科學領域和主題，為青年科學家提供難得的機會，與國際間傑出學者等交流想法、分享研究經驗，相信峰會有助各地科創界人士認識香港科創潛力，吸引人才來港發展及國際投資。

香港青年科學院院長岑浩璋今日（20日）在發布會表示，峰會涵蓋廣泛的科學領域和主題。（主辦機構提供圖片）

創新科技及工業局局長孫東將出席12月4日的峰會開幕儀式及致辭，香港科學院院士楊彤教授、全球青年學會的聯席會長 Felix MORONTA、倫敦政治經濟學院創新主管（2020-2023）David AI，以及澳門科學館館長邵漢彬等科學家，會在峰會上就幾大議題，包括培育青年科學家成為世界級學者的成功故事、青年科學家如何為長遠的公共政策作出貢獻、大學深科技解決方案的成果轉化與商業化，以及支援在校科學普及化和宣傳等進行交流。

合辦機構大灣區共同家園投資公司企業傳訊負責人方商表示，峰會匯聚世界各地傑出的青年科學家、知名學者和專業人士，相信青年科學家可以藉今次機會，建立網絡及合作平台，為未來科研轉化落地鋪路。另一合辦機構大灣區共同家園青年公益基金副行政總裁龔明明表示，此次峰會匯集了來自大灣區和世界各地的青年科學家，讓大家分享資源和專業知識，及探索有關行業的發展機會，加強青年成為未來推動創科發展的生力軍。

香港科學院院長盧煜明表示，支持香港再迎來科創界國際盛事。他指出，今次峰會特別之處是有不少傑出的青年科學家參加，強調科學發展屬全球性，需要跨國界的合作，因此青年科學家與國際間的交流相當重要，有助擴大他們的視野及影響力，共同為全球面對的挑戰提供新方案。

除了12月4日的峰會外，首屆青年科學家峰會將在明年3月、5月及7月，分別舉行三場研討會，數百位青年科學家及學者等屆時亦會聚首一堂，探討不同科創議題。