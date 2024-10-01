國慶｜楊潤雄指局方致力推動中華文化　盧寵茂回顧內地醫療進步

今日是國慶75周年，文化體育及旅遊局局長楊潤雄指，文體旅局一直致力推動中華文化和歷史的活動、交流和合作。而醫務衞生局局長盧寵茂則表示，他會以「深化醫療衞生體制改革」作為首要任務。



楊潤雄表示，從文體旅局的工作中，看到香港與內地文化接軌非常緊密。（楊潤雄Facebook影片截圖）

楊潤雄：提升市民文化自信和國家身份認同

楊潤雄在社交媒體上載影片，指政府與社會各界舉辦400多項國慶活動，而文體旅局舉辦的項目涵蓋文化、體育和旅遊，藉此大力推動香港「無處不旅遊」的理念。

楊潤雄說他的工作和祖國的關係密不可分，文體旅局一直致力推動中華文化和歷史的活動、交流和合作，以提升市民的文化自信和國家身份認同。局方亦透過推動文化和旅遊融合發展，體現「以文塑旅、以旅彰文」的理念。將來，文體旅局會籌辦更多體育盛事和大型活動，藉著文體旅的共融發展，繼續説好中國故事，香港故事。

至於盧寵茂則分享從醫40年的體會。他說80年代仍是學生時到廣州中山大學醫學院交流，看到醫學在內整個社會建設仍相當落後，想到如何貢獻國家。九十年代以醫生身份到內地參加醫學會議，看到內地醫護追求進步的心，主動、積極學習。

2012年港大深圳醫院開業，盧寵茂親歷內地醫療飛躍式進步，不只是軟件、硬件的進步，在制度和政策方面亦有改革，包括醫療、醫保和醫藥改革「三醫聯動」。

盧寵茂表示，他必須以「深化醫療衞生體制改革」 作為首要的任務。（醫務衞生局Facebook影片截圖）

盧寵茂以「深化醫療衞生體制改革」 為首要任務

作為醫衞局局長，盧寵茂說他必須準確理解三中全會的《決定》，以「深化醫療衞生體制改革」 作為首要任務，以「政府主導，敢於擔當；優化醫療，病有良醫；創出香港，引領灣區；求同存異，變革共贏」作為目標，以創新思維帶來突破和轉變，為市民謀幸福，共建「健康香港」，融入「健康中國」。