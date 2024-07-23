天幕街市｜受天水圍北居民歡迎　政府延長土地徵用至2030年尾

施政報告早年宣布興建天水圍街市，選址在天水圍站對出的天福路，預計2027至2028年峻工。在過渡期內，食環署在天秀路公園旁設置臨時的天幕街市，於2020年底投入服務，去年底已經租戶續約至2026年11月。



應元朗區議會意見指，天幕街市受天水圍北的居民歡迎，食環署對該街市將來的安排，持開放態度，當局計劃延長使用該土地至2030年11月，配合街市運作。



天水圍臨時街市天幕街市受區內居民歡迎。（建築署圖片）

天幕街市受區內居民歡迎。（建築署圖片）

食環署作為業主的天水圍的天幕街市於2020年底投入服務，現時設有36 個乾濕貨攤及4個熟食攤檔，該街市是為了在天福路興建的天水圍新公眾街市投入服務前，提供多一個購買新鮮糧食的選擇。

多名當區區議員聯署，表示該街市深受天水圍北居民歡迎，有否計劃延長該經營權或將其永久設置於現址以便利居民。

食環署7月提交元朗區議會的文件回應，就租用天幕街市攤檔的協議已於去年底與相關檔戶續簽3年，由2023年12月1日至2026年11月30日。

早年興建天水圍臨時街市天幕街市情況。（建築署圖片）

就天幕街市將來的安排，食環署持開放態度，其位於天秀路公園的部分土地屬臨時徵用土地，為期5年，將於2025年11月30日屆滿，當局並計劃延長使用該土地至2030年11月30日，配合街市運作。

該署表示，會在天水圍新公眾街市啟用後，視乎情況考慮天幕街市的未來路向，並會聽取區議會及持份者的意見。

政府在2017年施政報告宣布會在天水圍興建新公眾街市，翌年公布選址港鐵天水圍站對出的天福路路段。2022年10月政府向立法會提交的財委會文件，申撥14億9,900萬元，用以興建天水圍新公眾街市。

天水圍新公眾街市佔地8,000平方米，範圍包括：

(a) 在港鐵天水圍站旁的天福路路段，建造1 個 3 層高架空並設有空調系統的街市大樓連綠化天台和室外園景花園；

(b) 重置天福路受影響的行車路線、中央分隔帶、行人路、交通設施及單車停泊處；

(c) 接駁街市大樓至連接港鐵天水圍站的現有行人天橋和提供從地面行人路往上層街市出入口的設施。