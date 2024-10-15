澳門特首選舉｜無司法上訴　終審法院確認岑浩輝為特首候任人

澳門終審法院院長辦公室今日（15日）公布鑒於在法定期限內沒有司法上訴，並確認總核算委員會送交的13日舉行的澳門行政長官選舉總核算結果，確認終審法院前院長岑浩輝為下一任澳門行政長官候任人。



岑浩輝高票當選澳門特首，投票結果已獲澳門終審法院確認。（廖雁雄攝）

澳門終審法院今日（15日）確認岑浩輝為特首候任人（資料圖片/梁鵬威攝）

澳門終院院長辦公室發聲明指，根據經第12/2008號法律、第11/2012號法律、第13/2018號法律及第20/2023號法律修改的第3/2004號法律通過的《行政長官選舉法》第95條第2款的規定，終審法院已於今日（15日）確認了總核算委員會送交的特首選舉的澳門特別總核算結果，宣佈岑浩輝為下一任澳門行政長官候任人。

澳門終審法院確認岑浩輝為特首候任人（澳門新聞局網頁截圖）

聲明又指，終審法院現有兩名法官中，終審法院代院長宋敏莉法官因擔任行政長官選舉管理委員會主席而迴避，司徒民正法官因參加公務活動不在澳門，故依法由中級法院年資最長的蔡武彬法官代行終審法院院長確認行政長官選舉的核算結果的職責。

有關選舉結果的公告將於下星期一(21日)刊登在《澳門特別行政區公報》第一組內。

10月14日，澳門行政長官賀一誠在政府總部與第六屆行政長官當選人岑浩輝會面。（澳門新聞局相片）

賀一誠：完成法定程序後 提請中央政府予以任命

澳門特首賀一誠昨日（14日）與岑浩輝會面時也指，在完成一系列必要的法定程序後，特區政府將向中央提交報告，提請中央人民政府予以任命。

賀一誠2019年當選後，到北京獲習近平接見（澳門新聞局）

時任國務院總理李克強（右）向賀一誠頒受任命狀（澳門新聞局）

按過去安排，岑浩輝稍後會到北京接受國務院總理李強授予任命狀，更可能獲國家主席習近平接見。賀一誠在2019年當選後，大約兩星期便赴京接受時任總理李克強授予任命狀，並獲習近平接見。