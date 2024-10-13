澳門特首選舉｜得票較提名票多8票　選委：肯定岑浩輝政綱

澳門第六屆特首選舉，唯一候選人岑浩輝取得394票，較獲得的386張選委提名票多8票。澳區全國人大代表、選委何敬麟表示，岑浩輝得票較其提名多，反映各選委對其施政理念及政綱的肯定，希望岑可盡快組成新班子，為未來施政展開工作。



全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，岑是澳門首位非當地大家族出身的特首，中央是希望有一位獨立於澳門當地錯綜複雜的家族利益政治的特首，能放手推動改革。



10月13日，岑浩輝當選第六屆澳門特首後見記者。（廖雁雄攝）

何敬麟指岑浩輝是實事求是的人（資料圖片/黃浩謙攝）

是澳門首任特首何厚鏵姪兒的何敬麟稱，競選期間曾與多個社團拜會岑浩輝，大家的想法都在其政綱中一一獲回應，形容岑是實事求是的人，相信會因應澳門現有情況，盡快推動一些惠民或經濟經濟適度多元的措施。

另一位選委劉藝良認為岑浩輝作風務實，期望繼續用好國家惠澳政策，繼續推動澳門經濟適度多元。選委鄭安庭認為，新一屆特區政府需進一步提高行政效率和施政透明度，並期望政府加大扶持本澳中小微企。

選委吳小麗希望新一屆特區政府繼續了解社會各界意見，團結一致推進澳門經濟民生發展。選委吳明育期望岑浩輝帶領澳門走向繁榮未來。選委梁孫旭期望岑浩輝未來繼續以愛國愛澳的精神，攜手社會各界建設澳門。

10月13日，澳門特首選舉完成點票，岑浩輝獲394票當選，高票當選（廖雁雄攝）

選委李從正期望，新一屆政府未來更好完善就業和保障職工休息權。選委黃潔貞期望，本澳未來有更多措施推動經濟適度多元，優化社會福利。她並希望新一屆特區政府持續加強與立法會的溝通。

選委施妮娜期望未來特區政府能持續開展貼近幼兒、青年和長者服務。選委王國英期望新一屆特區政府推出更多鼓勵生育的措施。選委高錦輝希望岑浩輝未來繼續加大教育方面的資源投入。選委余成斌表示，澳門在「四新產業」較缺乏人才，希望未來特區政府能加大引進海外專業管理人。

全國政協常委、中總會長崔世昌對岑浩輝高票當選第六任行政長官候任人致以衷心祝賀。崔世昌表示，岑浩輝在司法領域有豐富知識和經驗，熟悉澳門社會情況，中總深信他上任後，定能帶領澳門「奮發同行、持正革新」，推進澳門各項事業建設邁上新台階。

劉兆佳認為，由非澳門本地大家族成員任特首，澳門居民期望他能突破利益集團限制（梁鵬威攝）

劉兆佳：居民期望突破利益集團限制 中央期望放手推改革

岑浩輝是首位非澳門商界出身的特首，全國港澳研究會顧問劉兆佳指，今次是首次有澳門特首不是由當地大家族成員出任，岑過去清廉的形象，突出改革的意圖。澳門的居民應該是對岑浩輝有一定期望，希望他能在上任後，突破各種利益集團限制。他認為中央是從現時發展利益需要，希望有一個特首獨立於澳門當地錯綜複雜的家族利益政治，能放手推動改革。

劉兆佳又指，岑浩輝過往一直從事司法界工作，未必熟悉商界運作，相信在中央支持下，能成立強而有力的領導班子，建立政府威望，推動經濟發展，改善民生。