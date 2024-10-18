施政報告2024｜英語節目聽眾關注經濟　李家超：香港處轉型期

行政長官李家超今日（18日）早上在電台英文「烽煙」節目解釋最新施政報告，聽眾關注本港經濟情況。李家超則回應稱，香港正經歷轉型，在部分行業例如旅遊業尤其顯著，市民及旅客的消費模式改變，業界要有新思維應對。另外，也有聽眾指市民未能受惠減稅政策，希望政府加強支援。李表示，低稅制是香港的優勢及吸引力之一，香港稅率仍較不少地區及國家低，但政府會探討不同的可能性。



10月16日，李家超出席《施政報告》記者會。（盧翊銘攝）

李家超今早在港台一個英文節目中又指，香港經濟發展不差，預計全年經濟增長仍然維持2.5至3.5%，形容宏觀經濟仍然正面，但微觀經濟需要轉變，形容香港正經歷轉變期，包括旅客消費模式改變。而現時港人更容易到內地旅遊，不少內地城市有新及多元化的景點，市民會比較，香港要增加自身的吸引力。政府的工作就是告知市民現時的環境、定立方向。不過，他重申香港仍然是購物旅遊的好地方。

李家超又提到，香港在多項全球指標，包括金融中心地位、競爭力等，排名都有上升，反映政府的政策方向正確，強調在大力發展創科的同時，本港亦要鞏固傳統優勢。

李家超指要研究改例配合發展低空經濟（Amazon）

他又指要發展低空經濟，建立產業、信號系統及飛行空間等，並研究修改相關法例，確保運作順暢及安全。

有聽眾關注香港樓價過高。李家超回應指，政府在私樓市場的責任，是確保供應穩定及透明，但價格是由供求而定，無人能控制。李家超指，《施政報告》已提出放寬物業按揭貸款成數上限至7成，又透過綠置居，協助市民置業。 李家超又指，取締劣質劏房的立法工作，需要循序漸進，由立法到登記期及寬限期，會經過幾年時間，相信到時已經會建立新「簡樸房」市場，認爲市場能確保租金水平正常。