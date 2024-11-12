夏寶龍講話｜李家超以拍戲喻社會發展：政府寫劇本　主角是工商界

香港部分官員及29位工商界上周五到深圳出席由中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍主持的香港工商界人士座談會，夏提出工商界、企業家是經濟發展主力軍。特首李家超今日（12日）表示，港府新一份《施政報告》繪就施政藍圖、提出方向、凝聚社會共識，政府搭檯寫好劇本，但演好戲靠社會各界，主角是工商界、企業家，表示工商界、企業界不是旁觀者，不是評論員，需要主動作為、坐言起行。



至於本港工商界具體可以如何配合？李家超只強調，感謝夏寶龍對香港未來發展指明路徑、提出方向，特區會履行好當家人職責主動作為；工商界尤其企業家有實力、經驗、人脈網絡，是推動發展主力軍；社會各界當好同行者、作為積極參與者、貢獻者為未來作出實際行動。



李家超在行政會議前見記者。（黃浩謙攝）

感謝夏寶龍為香港未來發展指明路徑

李家超表示，上周五到深圳出席2024年香港工商界人士座談會，夏寶龍出席並與29位工商界交流，對工商界作出貢獻給予肯定。他認為有特別意義，會以實際行動推動香港發展。

他感謝夏寶龍為香港未來發展指明路徑，指特區會團結各界建設香港，指工商界是推動經濟發展主力軍，社會各界要當好同行者、努力打拼，為未來作出實際行動，並高興當日與會者表示會發揮力量，要讓愛國愛港情懷轉化為實際行動。

李家超指，政府搭檯寫劇本，演好戲靠社會各界，工商界企業家是主角。（黃浩謙攝）

李家超：政府寫劇本 演戲靠社會各界 主角是工商界及企業家

李家超表示，新一份《施政報告》已繪就施政藍圖、提出方向、凝聚社會共識，政府搭檯寫好劇本，演好戲靠社會各界，主角是工商界、企業家，指工商界不是旁觀者、不是評論員，而是要主動作為坐言起行。

被問及夏寶龍指導工商界的對話，會否干預自由市場。李家超表示，要關注香港整體利益，企業家會有自己決定，但都會顯示自己愛香港這個家，大家都希望香港發展得更好，為市民帶來更多機遇。

李家超認為工商界人士會心領神會。（黃浩謙）

李家超：相信工商界有取捨 但會作出貢獻

對於全國政協常委唐英年早前指，政府改革及商界實際行動要有機結合，如果只叫商界行動，但政府一意孤行，或政府改革但商界沒有實際行動，兩者都不可行，李家超回應指，夏寶龍提出的建議涉及範疇多樣，例如北部都會區，推出較大片土地供組織、企業參與投資，以更早、更自由推展北部都會的發展，政府也會承擔更少財政壓力。他指，投資者可按照實際參與不同項目。他認為，北都會有長遠發展，涉及15至20年，空間廣闊，每一個工商界人士都有很多參與空間。

夏寶龍亦提出旅遊業態升級的建議，李家超稱，旅遊發展藍圖很快公佈，規劃範圍廣泛、深入、多元。搭了台都需要業界積極參與，加大旅遊生態圈、提升吸引力。他再一次鼓勵工商界積極參與，相信業界有能力。

李家超說，夏寶龍特別提及要學習國家主席習近平給寧波企業家的回信，每一位企業家都應該細心研究寧波先輩企業家的精神，要「心領神會」。他相信工商界人士愛國愛港的精神會落實，儘管有一定取捨，但相信會共同建立家園、作出貢獻。

11月8日，港澳辦主任夏寶龍在深圳主持「2024年香港工商界人士座談會」。（資料圖片）

李家超：夏寶龍講話有４個重點

對於夏寶龍的講話，李家超認為有四個重點需要關注及重視。第一，深入學習領會習近平主席給予香港寧波企業家回信精神，堅定對港信心，要主動識得應變求變，指當前香港內外環境變化，有不少挑戰及機遇，工商業作為推動發展主力軍要挺身而出。

第二，是提出建設美好香港的6個需要。包括需要倚港建港、需要積極探索新業態、需要支持特區規劃及施政、需要堅守社會責任、需要堅定愛國護港、需要主動對接國家戰略融入國家發展大局。

第三是要鞏固提升金融航運貿易中心地位，加快創科發展、旅遊業態升級，包括壯大香港海、陸、空三個港，積極舉辦國際交流活動。

第四，夏寶龍提出三個相信，包括相信工商界發揮推動經濟發展主力軍，相信特區做好當家人穩妥推進改革，相信各界會當好同行者、立足各自領域及崗位，發揮好作用。

他又強調，自己上任後已推動改革政府文化，以結果為目標，最新一份施政報告也繼續提出改革措施。