共享基金會成立六年　梁振英：為五國免費提供1.6萬個白內障手術

全國政協副主席、共享基金會主席梁振英今日（19日）分享基金會成立六周年工作成果。他說基金會累計為五個國家免費提供逾16,600個白內障手術，消除柬埔寨波羅勉省的積壓病人個案。



11月19日，全國政協副主席、前行政長官梁振英（中）出席共享基金會成立六周年活動。（陳葦慈攝）

基金會為多國提供消除白內障、登革熱防控項目

共享基金會2018年成立，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衛生領域的人道主義援助，目前在七個一帶一路國家提供人道救援項目，包括消除白內障致盲、登革熱防控、提供直接飲用水及青年發展等。工作去年獲北京「一帶一路」國際合作高峰論壇評為四大「務實成果」之一 。

11月19日，全國政協副主席、前行政長官梁振英出席共享基金會成立六周年活動。（陳葦慈攝）

基金會免費提供逾1.6萬個白內障手術

梁振英今日趁基金會成立六周年，介紹基金會「消除白內障致盲項目」。他說至今已在老撾、柬埔寨、吉布提、毛里塔尼亞及塞內加爾五國，提供超過16,600個免費白內障復明手術，消除柬埔寨波羅勉省的積壓案例。

11月19日，全國政協副主席、前行政長官梁振英（中）出席共享基金會成立六周年活動。（陳葦慈攝）

憶述到訪惡劣環境 梁振英冀繼續壯大團隊

梁振英表示，共享基金會作為一個民間組織，規模大、服務類別及國家多，得益於香港的「一國兩制」制度優勢和人才優勢，幫助七個「一帶一路」國家的白內障患者重見光明、控制登革熱蔓延等，讓他很感動。

11月19日，全國政協副主席、前行政長官梁振英出席共享基金會成立六周年活動。（陳葦慈攝）

他續分享基金會工作體會，說現時將一半工作時間投入基金會，感慨很多生活在現代化社會的人，以為習以為常的事，在某些國家或地區卻感到完全無助，譬如蒼蠅紙的普及；梁振英憶述曾到訪柬埔寨醫院及食堂，目擊一塊蒼蠅紙短時間內貼滿600隻蒼蠅。

11月19日，全國政協副主席、前行政長官梁振英出席共享基金會成立六周年活動。（陳葦慈攝）

協助防控登革熱 今年東帝汶確診個案減10%

另外，基金會在東帝汶、洪都拉斯、大型基建中老鐵路及柬埔寨金港公路開展登革熱防控項目，今年東帝汶1至7月的登革熱確診個案，相比去年同期減少10%，其中首都帝力的感染個案較去年減少40%。

11月19日，全國政協副主席、前行政長官梁振英（中）出席共享基金會成立六周年活動。（陳葦慈攝）

現時基金會於全球有65名全職員工，香港總部的43人當中，有7成曾被派海外工作，最長逗留超過160日，還有年輕及退休紀律部隊人員、兩岸四地大學生協助推展工作。今年11月於大專院校、中學遴選約30名學生，成為基金會的青年大使。梁振英說，基金會希望壯大團隊，正不斷招募全職人員，亦主動接觸退休人士，物色新類別人才。