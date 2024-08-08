共享基金會獲滙豐善慈基金捐款　助老撾柬埔寨消除白內障

香港共享基金會獲滙豐銀行慈善基金捐款，支持未來2年繼續在老撾及柬埔寨推動「消除白內障致盲項目」，支援當地至少1500位患者進行免費白內障手術，及資助至少10名香港的大學生到當地實習，他們回港後，將走訪中學向學生分享經歷，鼓勵年輕人參與人道救援工作，及擴闊視野。



共享基金會獲滙豐銀行慈善基金捐款，支持基金會在老撾及柬埔寨的「消除白內障致盲項目」（共享基金會提供圖片）

基金會主席梁振英表示，十分感謝滙豐銀行慈善基金的支持，捐款將用於老撾及柬埔寨兩國繼續進行免費白內障手術，期望各界支持基金會的工作，將中國人的善心帶到世界各地。

滙豐銀行慈善基金主席王冬勝表示，基金致力推動社區關愛共融，幫助有需要人士。他們亦十分高興年青人能夠參與共享基金會的「消除白內障致盲項目」，擴闊視野、裝備自己，日後為社會作出更多貢獻。

共享基金會獲滙豐銀行慈善基金捐款，支持基金會在老撾及柬埔寨的「消除白內障致盲項目」（共享基金會提供圖片）

共享基金會獲滙豐銀行慈善基金捐款，支持基金會在老撾及柬埔寨的「消除白內障致盲項目」（共享基金會提供圖片）

共享基金會在2018成立，向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「民心相通」。基金會的「消除白內障致盲項目」，至今在全球完成超過1.4萬例免費手術，在老撾全國及柬埔寨波羅勉省完成超過7800宗手術。柬埔寨波羅勉省的項目自2022年12月項目開展至今，完成近3,900宗免費手術。項目在2024年6月20日完成最後一期，手術成功率為100%，標誌著柬埔寨波羅勉省成為基金會全球首個完成「消除白內障致盲項目」的項目點。