47人案｜陳文敏：控方上訴難度高 按普通法巧妙判相當於最低刑期
撰文：潘耀昇
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民主派初選案47人被控《國安法》下的「串謀顛覆國家政權罪」，被裁定罪成45人昨日（19日）判刑從4年2個月到10年不等。被指是計劃大腦兼主要推手的戴耀廷判得最重，被判囚十年。當局考慮會否就個別被告刑期上訴。
根據條文「三級制」刑罰設最低刑期，第一級「首要分子」最少判囚10年。港大法律學院前客座教授陳文敏今天（20日）說控方上訴難度高，因法庭已考慮「三級制」，判斷不受最低刑期限制，但又巧妙地法庭判戴耀廷囚十年，相當於最低刑期十年。
「三級制」刑罰設最低刑期
45名被裁定「串謀顛覆國家政權罪」罪成的民主派，昨日在西九龍法院判刑。根據《國安法》條文，刑罰設「三級制」，第一級的「首要分子」，最少須判囚10年，最高可被判無期徒刑；第二級的「積極參加者」，會判3至10年監禁；第三級的「其他參加者」，則可判3年以下的刑罰。
陳文敏：按普通法處理 巧妙判相當於最低刑期
第一級「首要分子」按《國安法》條文最少判囚10年，今次初選案法院判斷不受最低刑期限制，惟被指是初選主要推手的戴耀廷被判囚的刑期同樣是十年。
陳文敏接受商台訪問時說，法院判刑時保留彈性，接納「串謀」控罪於《國安法》三級制刑罰下不完全適用，不一定跟隨最低刑期判囚，但量刑上已有參考三級制，相信控方就刑期上訴難度高。他解釋：
法院話會考慮成個級別，但唔受最低限制。好巧妙（判囚10年）啱啱係最低，所以變咗呢就算你話佢錯，結果係無分別。
陳文敏：控方上訴難度高
陳文敏說控方若要上訴，可能唯一爭議是法庭沒有完全依據《國安法》判刑，又說法庭判刑時不參考內地案例，反映法院嘗試堅持以普通法處理。
45名有罪被告的求情
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