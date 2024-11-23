發展新質生產力｜林健鋒提三個「新」助力　強化金融要識變、求變

國家主席習近平在2023年提出「新質生產力」的發展戰略，特區政府亦相應提出建基於香港的獨特優勢，加快因地制宜地發展「新質生產力」。行政會議成員、經民聯商界立法會議員林健鋒接受《香港01》訪問時表示，各方對新質生產力有不同理解，他對發展新質生產力提出三個觀點，包括新服務，即新附加值的生產服務；新製造，即新興產業；及新業態，當中包含業態的全球化、數字化，認為以上三個「新」可幫助香港找到推進「新質生產力」的重點。



林健鋒認為新服務、新製造、新業態可助力香港找到發展新質生產力的重點。（黃寶瑩攝）

強化金融中心地位 必須識變、求變

中央多次表示，香港要鞏固國際金融中心地位。林健鋒指，香港國際金融中心非常重要，要維持及強化金融中心，雖然外國有人唱衰香港，但國際間都會見到香港優勢，包括市場化、法制、人才、低稅制的優勢，以及國際化規則制度完善等。

至於該如何強化國際金融中心地位，他直言要作出改革，並表示今次《施政報告》提出一系列措施，當中有關鍵元素——要變：要識變、求變。

至於三個「新」助力，如何推動金融創新及改革？林健鋒表示《施政報告》提及持續優化互聯互通強化離岸人民幣樞紐地位，雖則香港是最大的離岸人民幣中心，但作為人民幣樞紐地位都要加強。他表示，香港很多業務都可以考慮用人民幣單位結算，舉例指香港上市的股票在香港買賣，可考慮用人民幣計算。

林健鋒倡港府推出短期債券（黃寶瑩攝）

呢啲嘢（規矩）可以改，唔係今日改，但要強化人民幣（國際化），部分產品可以以人民幣計算，一樣可以轉返港幣，自由貿易呀嘛 行會成員、商界立法會議員林健鋒

建議特區研究發行短期債券的可行性

他表示要增加人民幣流通，特區就要爭取國家財政部在香港發行更多有規模的債券，但發行的頻率要高，最好當然每個月陸續有來。他又表示要多元化引入金融產品，認為是提高競爭力的選擇，認為任何投資者都喜歡新事物。

同時，他亦建議香港參考美國市場推出國庫證券，認為本港可研究發行短期債券的可行性，「唔係樣樣都要二十、三十年」，亦可吸引其他地方，包括東盟、中東、非洲、南美等來港發債。

商界為國家、為香港 但都不能蝕本

作為行會成員的他向特區進言提出金融創新建議，同時認為要推進民間外交。他指商界在招商引資方面要出去「接棒」，認為政府「開門」，商界就可尋覓投資機會。他指，各地商人都不會做蝕本生意，但賺錢亦不會「獨食」，反而會在回饋社會的前提下賺錢，反而言之，賺不到錢何談回饋社會？

港澳辦主任夏寶龍寄語商界以實際行動貢獻香港及國家。林健鋒表示，當然要為國家、為香港，但同時「唔好蝕本」，皆因並非每個企業都有「幾千億開頭」，都要借錢投資，而借錢亦始終要還錢。他表示，要以回本的原則，反而賺不賺錢不要緊，最重要是幫到社會。

北部都會區將試行片區開發。

林健鋒：開發新區應是政府與商界以合作、伙伴方式實行

政府在北部都會區將試行「片區開發」，三個試點分別位於新田科技城、洪水橋／厦村和粉嶺北。林健鋒認為商界樂意開發北部都會區，更指僅靠政府力量開發新區稍有不足，應好好利用商界及民間力量為片區開路；而商界長遠亦有利益，並非一定賺很多，但需確保企業有足夠現金流，否則亦難以投資。

不過，投資及開發新區政府亦有角色。林健鋒表示，政府要提供清晰藍圖及規劃方向，提供開發原則。他又稱，北部都會區是未來發展的空間，政府正在規劃及諮詢，但之後要盡快推進，不能議而不決、決而不行。

林健鋒指，開發新區時，政府應提供更清晰的規劃程序。（黃寶瑩攝）

對於早前發展局局長甯漢豪在立法會上表示，開發新區非一盤生意，提醒參與發展的業界要兼顧企業利益及社會責任。林健鋒表示，開發新區應是政府與商界以合作、伙伴方式實行，但商界都需要知道更多資訊，政府應提供更清晰的規劃程序，得悉規劃進程及政府要求。他亦表示「片區開發」就算多要求亦不要緊，最緊要實際，政府都要「跟到尾」，相信到時政商共同開發，都會合作愉快。