拆局｜港澳辦向港工商界「送糖」　能阻北都發展爆「講數戰」？

中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍上周五在深圳主持座談會，特首李家超事後以主角來形容工商界在社會發展中的重要性。港澳辦官方微信號昨日（14 日）發表署名港澳平文章向本地工商界「送糖」，詳列當日與會者提及對國家對香港的過去與貢獻與未來大計，包括與政府加快達成換地協議等助力北都發展，文章形容他們已對座談會主題積極作答，相信「堅定行動必將越來越多」。



港澳平「送糖」前，香港剛度過風暴「桃芝」來襲，立法會恢復第二日的施政報告致謝議案辯論，作為本港主要發展商代議士、地產及建造界議員龍漢標「投訴」政府無理會他們延長換地改契商討時限的要求，更「教育」政府生意經。然而，發展局局長甯漢豪「不賣帳」，回懟開發新區非生意，提醒參與發展的業界要兼顧企業利益和社會責任。議員與官員如此「交鋒」，實屬本屆議會中極罕見的「火花」。



11月8日，港澳辦主任夏寶龍在深圳主持「2024年香港工商界人士座談會」。（資料圖片）

夏寶龍上周五與本港廿九名工商界代表座談，主題是如何建設更好香港貢獻國家，會上提及香港工商界是推動經濟主力軍，籲以實際行動詮釋愛國愛港精神；寄語他們要以港為家、倚港興業，積極探索新產業。兩日後，港澳辦發稿披露夏寶龍當日更詳盡講話，提到香港須銳意改革，不能靠「一招鮮、走篇天」。

李家超返港後主動以北都發展為例子作說明

特首李家超當日率領幾近半個政府包括三司六局出席座談會，李家超會後發文承諾會聚工商界力量共建香港。李家超本周一（11日)出席活動時，指明商界是香港發展的貢獻者、不只是評論員。周二（12日）行政會議前，他被問及夏主任向工商界提出有關建設香港的實際行動時，以拍戲喻社會發展，更形容工商界是主角，又主動以北部都會區為例，指各工商界或者企業家、投資者，都可以按不同項目參與，作出貢獻和推動。

李家超（黃浩謙攝）

港澳平發文高度讚揚本港工商界

港澳辦微信公眾號昨日(14日)發表港澳平署名文章，題為「弘揚愛國愛港光榮傳統 以更實際行動建設香港貢獻國家」，大力讚揚上周五座談會上的本港商界代表積極出言獻策，讚揚他們深入學習貫徹國家主席習近平給本港「寧波幫」企業家的回信，主動識變應變求變、勇於擔當、挺身而出，已經並將繼續採取一系列實實在在的舉措，支持特區政府帶領社會拼經濟、謀發展、惠民生，並積極助力國家進一步全面深化改革。

文章形容他們已對座談會主題積極作答，相信「堅定行動必將越來越多」。

（陳葦慈攝）

港澳平這篇「送糖」文章，配合李家超自深圳返港後的號召，政商合力推動北部都會區發展似形勢大好，但龍漢標在文章曝光前，在立法會辯論施政報告致謝議案有關「推動北部都會區發展引擎」時，投訴政府無理會商會的要求，促請政府也要識變應變。此舉難免令外界憂心北都發展可能出現暗湧。

地建商會至少十二成員有代表出席座談會

龍漢標作為地產建設商會秘書長，商會成員全是本港主要發展商，部分手握大量北都發展區內土地，他們業務廣泛，是本港社會中重要的投資力量。地建商會成員中，至少12家公司或家族有代表出席夏寶龍主持的座談會。

11月8日，中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍在深圳主持香港工商界人士座談會。（新華社）

龍漢標發言時儘管先大讚施政報告內容，結尾也表明會支持通過致謝議案，但辯論發言的大部分時間和重點卻在「投訴」政府的土地政策，還不下一次用上夏寶龍反覆強調的識變、應變「教育」政府生意經。

政府「尚方寶劍」曾出鞘

有意見認為若然純粹對換地改契商討時限有意見，可能是發展商一貫討價還價的技倆，目前距離明年三月的限期仍有時間，政府也早已預計未來將有連場「講數戰」。但不能忽略的是業界早知政府手中握有「尚方寶劍」《收回土地條例》。

為推進北都發展，「尚方寶劍」早已出鞘。古洞北及粉嶺北發展區原址換地申請去年12月底屆滿，區內由多間發展商持有的6幅換地項目「死線」已過，發展局按照程序收回相關土地。有消息指，地政總署去年曾「一口氣」批出上述6幅土地的補地價，每呎樓面補價約2600元，其後再度輕微調低至每呎約2500元。但發展商仍認為補價偏高，拒絕接納。

結果，政府按農地標準收地，每方呎1267元，上述6幅地皮總面積約118萬呎計，涉款約15億。隨著市道下行，今年十月生效的收回土地特惠補償率回落，最新農地收地補償率跌至每呎1,070元。

根據截至今年六月資料，四大地產商擁有逾億呢呎農地儲備。但即使「尚方寶劍」出鞘，也不會「見血」，因為土地是早年以極低價入貨，即使以現行農地價收地，發展商依然「穩賺」，只是未能把利潤最大化。

唐英年指夏寶龍會見本港工商界的講話有兩個訊息（周令知攝）

政府理解在商言商講求盈利的道理，但北都發展刻不容緩，期望企業可兼顧社會責任。不過，誠如商界出身，曾官至政務司司長和財政司司長的現任全國政協常委唐英年所指，香港商界不是「齋talk」的人，愛國及願意支持中央、特區政府及社會各界，但最終都是要計數「條數都要計得掂」。

至於條數應數點計？《香港01》向部分有份出席座談會的工商界及企業查詢，問及是否認同及支持夏寶龍的講話，未來會否投資創科產業及北部都會區，及如何落實夏寶龍對工商界的期盼和要求。部分企業直言高度贊同夏寶龍的觀點，會參與推進北部都會區發展。

▼出席11月8日夏寶龍在深圳主持的座談會部分本港商界人士▼



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部分參與座會財團表明支持北都發展

恒基兆業地產集團回應指，集團對香港及國家前景信心堅定不移，多年來在香港建設投資，支持北部都會區包括片區開發的發展機遇及規劃。恒地表示，集團大力推動創科發展，例如透過家族辦公室及旗下中華煤氣分別推動香港芯片發展、孵化專注於清潔能源和其他可持續解決方案的世界級綠色技術初創企業、及推動内地氫能的研發和應用等。集團亦有以實際行動響應政府不同的惠民政策，如過渡性房屋及社區客廳等，增進民生福祉。

新世界發展行政總裁馬紹祥表示，高度贊同夏寶龍的觀點，集團多年來大力發展香港傳統優勢，積極配合國家經濟發展方針及大灣區建設；善用科技創新，致力孵化本港新產業和新業態，同時與多間國企共同推進北部都會區的高速發展。

新鴻基地產主席兼董事總經理郭炳聯表示，一如既往持續看好和發展內地和香港市場，圍繞擴大投資、支持國家高質量發展方面，持續投放資源發展項目和物業管理；在太陽能發電、環保和綠色科技等各方面加大投入科技應用，積極與社會各持分者合作激活地區經濟。

九龍倉集團表示，九龍倉扎根香港，為最早在香港註冊公司之一，以香港為投資中心，將來亦會繼續在香港尋找投資機會。

信德集團行政主席兼董事總經理何超瓊表示，對夏寶龍主任對香港發展的期望和看法，深表認同。信德集團將全力響應，積極創建新業態，推動傳統產業升級轉型，實事求是助力推動香港經濟社會發展，進一步融入國家發展大局。

發展局局長甯漢豪早前表示政府過去5年，在北部都會區收地涉及120多公頃，單是今個財政年度要收地約400公頃，預期2026年可完成平整首批土地。

可能「項莊舞劍」？

因此，有分析估計「投訴」政府無回應延長換地契商討時限只是「項莊舞劍」，關注的是新發展區的規劃和發展模式。有消息指，有發展商認為他們對部分新發展區規劃話語權不足，有發展商不滿洪水橋站旁土地擬作純商業發展，要求政府考慮改用中央活力區（CSD）模式，部分樓面面層可作住宅或混合用途，提升土地用途彈性。

此外，發展局表明基於北都規模大，擬採用片區模式發展，即將區內不同板塊的土地，透過招標交由發展商進行土地平整、基建及發展，既可加速發展，又能減輕政府在發展前期的開支，減輕政府的財政壓力。不過，有發展商反映在現市況，加上部分集團負債率也不輕，難以獨力參與；合組財團則有待研究。

但若然真是不滿規劃安排和發展模式，何不直接了當？有人反問現時最有實力承擔「片區發展」的是誰？答案無疑有財力又有實戰經驗的大型國企，估計業界也想留一線。當然，龍漢標的發言還包含了對政府土地政策的其他不滿，而類似加快審批、拆牆鬆綁也不是今時今日才提出，不能排除發展商今次借題發揮，引起關注。

至於最終會否因為港澳平「送糖」後，能否化解看似一觸即發的「講價戰」，則要視乎未來幾個月的發展。

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