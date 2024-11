被問特朗普上場阻晶片出口？黃仁勳：繼續改良技術　服務全球客戶

AI晶片市場龍頭、Nvidia創辦人暨執行長黃仁勳今日(23日)獲科大頒授榮譽博士學位。黃仁勳於典禮後會見記者,被問到美國候任總統特朗普上場後或增加對中國的晶片出口限制,他表示,全球在開放科學(Open Science)方面已合作多年,社會及科學進步的基礎,會繼續以此作為基礎會,亦會同步平衡及遵守相關法律和政策,繼續改良技術,並服務全球的客戶



科技大學11月23日舉行榮譽博士學位頒授典禮。獲頒工程學榮譽博士的Nvidia輝達共同創辦人暨行政總裁黃仁勳向在場人士揮手,畫面上仿如摸自己頭像。(廖雁雄攝)

黃仁勳:全球開放科學合作多年 是社會進步基礎

典禮後黃仁勳見記者,被問到特朗普上場後或增加對中國的晶片出口限制,他回應道全球在開放科學(Open Science)方面已合作多年,是社會及科學進步的基礎,並會繼續以此為基礎。

他表示,「我不知道未來會有什麼發生(I don’t know what’s going to be happened with the new administry)」,但會同步平衡及遵守相關法律和政策,繼續改良技術,並服務全球的客戶。

+ 5

讚香港科研出色 引文數目位列全球最高之一

對於香港的AI發展,他表示香港是一個非凡地方(extraordinary place),在引文數目方面位列全球最高之一,反映香港的研究出色,得到其他研究者認同。

被問到對香港將北部都會區定位為創新科技中心的看法,他表示,科大和中國在AI和開放科學方面研究於領先位置,並預期會繼續,「不見未來有什麼阻礙(Nothing I see in future is going to stop that)」。

下午黃仁勳與科大校董會主席沈向洋對談,現場約800名學生參與。黃形容沈向洋是他的英雄之一,又透露對談後將結伴到「夜市」慶祝,享受香港街頭美食。