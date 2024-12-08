前海論壇｜鄧中華籲豐富香港元素　劉曉明倡提升大灣區國際傳播力

12月6日，全國港澳研究會、香港中文大學（深圳）、中國對外經濟貿易大學聯合主辦第一屆「前海論壇」，並以「新形勢、新改革、新作為：深港合作打造現代服務業高質量發展高地」作為主題探討未來發展路向。全國港澳研究會會長、國務院港澳辦原副主任鄧中華指出，前海的發展離不開香港的助力和積極參與，未來也必須在發展中推動香港元素極大地豐富起來。中央外辦原副主任、中國前駐英國大使劉曉明則說，隨著國家日益走近世界舞台中央，國際社會期待中國在全球事務中發揮更大作用，因而渴望更多地了解中國，但同時外部世界對中國的認知仍存在很大差異，不乏各式各樣的誤解、疑慮甚至猜忌，因此「講好大灣區故事」可謂任重道遠。香港中文大學（深圳）教授、前海國際事務研究院院長鄭永年認為，前海是特區中的特區，可助力國家系統化地推進開放政策。



全國港澳研究會會長、國務院港澳辦原副主任鄧中華指出，前海的發展離不開香港的助力和積極參與，未來也必須在發展中推動香港元素極大地豐富起來。（主辦方提供）

論壇由全國港澳研究會、香港中文大學（深圳）、對外經濟貿易大學聯合主辦，前海國際事務研究院、前海粵港澳大灣區研究院、前海服務集團承辦，特設一個主論壇和金融開放創新、深港科技創新、涉外法治建設、新型文化業態等4個平行論壇，吸引逾千港澳專家和業界人士參加。

全國政協港澳台僑委員會副主任、全國港澳研究會會長、國務院港澳辦原副主任鄧中華表示，前海的發展離不開香港的助力和積極參與，尤其在前海擴區後，深港合作的能級進一步提升，為香港現代服務業企業進入內地市場提供了便捷的通道，大大拓寬了深港產業鏈合作的空間。因此，必須堅守前海初心使命，促進粵港、深港合作，助力香港更好融入國家發展大局。他認為，要聚力打造豐富「一國兩制」實踐的示範地，從「國之大者」的高度推動前海合作區的建設。在前海的發展過程中，必須站在實現國家戰略的高度，在前海的發展中推動香港元素極大地豐富起來。前海還要實現製造業和現代服務業的有機結合，構建深港共同發展的格局，積極推動現代服務業高端要素集聚，激發創新創造的活力。他希望前海以更寬廣的視野和更大力度推進制度創新，為完善高水平對外開放的體制機制先行先試。

香港特區政府政務司副司長卓永興表示，前海是粵港澳大灣區的重大合作平台，一直以依托香港，服務內地，面向世界的要求開發建設。多年來已發展成為粵港澳大灣區、深圳先行示範區建設的重要引擎，香港特區政府感謝中央在前海總規內納入多項惠及香港的政策措施，特別是在金融服務、法律服務、專業服務、科技服務等業務，以及其他便利港澳居民在前海創業、就業和生活等政策措施，定將大大拓展香港人才和企業的發展空間。與此同時，在國家的改革開放中，香港也一直扮演積極角色，作為內地聯通世界的超級聯系人和超級增值人，發揮著「引進來」和「走出去」的重要作用。香港高度參與前海發展，香港港資企業在前海已有9000多家，在前海的港人也超過了一萬人。香港特區政府會繼續擔當好大灣區中心城市及區域發展核心引擎的角色，與深圳及其他大灣區城市融合互惠發展，更積極融入國家發展大局，希望政商界翹楚善用大灣區建設的無盡商機，一起在大灣區，在前海合作共贏。

中央外辦原副主任、中國前駐英國大使劉曉明以「如何講好大灣區故事，傳播好大灣區聲音，向國際社會展現充滿活力的大灣區形象」為主題作主旨演講。劉曉明表示，近年來，大灣區建設取得了令人矚目的成就，經濟總量超過14萬億元，成為全球最具前景的增長區之一。隨著國家日益走近世界舞台中央，國際社會期待中國在全球事務中發揮更大作用，也渴望更多地了解中國。同時應當看到，外部世界對中國的認知仍存在很大差異，不乏各式各樣的誤解、疑慮甚至猜忌。講好中國故事，向世界展示一個真實、全面、立體的中國仍然任重道遠。要通過講好引領時代的大灣區故事、講好成功實踐的大灣區故事、講好文明底蘊的大灣區故事、講好增信釋疑的大灣區故事，不斷提升大灣區的國際傳播影響力。

中央外辦原副主任、中國前駐英國大使劉曉明則說，隨著國家日益走近世界舞台中央，國際社會期待中國在全球事務中發揮更大作用，因而渴望更多地了解中國，但同時外部世界對中國的認知仍存在很大差異，不乏各式各樣的誤解、疑慮甚至猜忌，因此「講好大灣區故事」可謂任重道遠。（主辦方提供）

商務部原副部長、世界貿易組織前副總幹事易小準聚焦「貿易保護主義逆流中的多邊貿易體制與中國」的主題發表演講。易小準以時間為軸回顧了WTO成立三十周年以來的發展歷程，表示中國在加入WTO之後推動達成的第一項重要貿易協議，就是2003年與香港簽署的《內地與香港關於建立更緊密經貿關系的安排》（CEPA），為此後大灣區的經濟深度融合奠定了基礎。今天經濟全球化正在明顯回落，IMF估計經濟碎片化給全球造成的損失最高有可能達到全球GDP的7%，當前多邊貿易體制正在經歷70多年歷史中最困難的時刻，貿易保護主義在全球蔓延。世界需要中國以新的高水平開放引領全球經濟的走向，他期待前海能夠當好改革開放的「排頭兵」和「突擊隊」，以中國入世時的膽識和魄力，去闖去試，為全國高水平對外開放闖出一條制度創新、政策創新、科技創新的新路來。

全國政協常委、粵港澳大灣區企業家聯盟主席、香港中華總商會會長蔡冠深表示，中央全力支持粵港澳大灣區建設，前海與香港的合作也將迎來更深更廣的發展空間。他希望，深港之間要加強跨境交通聯通，構建完善的跨境網絡，爭取謀劃深圳機場到香港西九龍的直達高鐵列車。要完善創新科技合作，在前海設立專項投資基金，成立科技成果創業投資機構，更好利用香港的高端人才與大學基礎研究優勢，在前海實現科技產業化。要提升現代服務業合作水平，在香港與前海之間形成一個專業服務無縫對接的區域，實現專業資格互認，取消額外的職業互認限制。與北部都會區聯動發展，探討在北部都會區率先就粵港合作的不同模式進行前期研究和準備。香港中華總商會將不遺餘力支持前海通過商會網絡加強與國際市場聯系，推動企業「走出去」拓展業務，也可把海外企業「引進來」，探索粵港澳大灣區龐大發展機遇，促進更多海外企業落戶。

世界數據科學院執行理事長李雨航表示，世界數據科學院（WDTA）為世界數字技術和數字經濟的可持續發展貢獻了聯合國樣板工程，接下來將加強在前海布局。當前，在WDTA覆蓋的所有數字技術領域中，生成式AI是推動數字時代顛覆工業時代的革命性技術。目前人工智能具有孩子生長發育的屬性，成長過程中智力和能力越來越強，需要我們的守護才能成為一個造福人類的超人。如果我們守護不好，第一這個小孩會被周邊的壞人，如黑客、黑產利用。特別是通用人工智能AGI階段後，AI超人甚至會產生自我意識，有可能對人類產生重大威脅。建議在WDTA的STR框架下進行治理管控，通過一系列的治理與技術措施，防範廠商濫用數據，開發者留有後門，防範AI產生的不良自我意識，解決自我控制等問題。

香港數碼港行政總裁鄭松岩詳細介紹了香港數碼港情況，歡迎內地和深圳科創公司到數碼港，特別是從事人工智能相關業務，借道香港出海，對接東南亞的總部企業，推動形成符合國際慣例的運行規則；支持發展金融科技，與香港金融管理局、金融機構、財經局等探索金融沙盒監管模式，推動開展保險科技、物業科技、綠色科技、長者科技、體育科技等業務；建構大型人工智能超算中心，為各行各業提供智能化服務。

香港中文大學（深圳）教授、前海國際事務研究院院長鄭永年認為，前海是特區中的特區，可助力國家系統化地推進開放政策。（主辦方提供）

騰訊集團公共事務副總裁李子樹表示，騰訊作為生於深圳，香港上市，紮根大灣區的科技文化企業，在《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》和《前海深港現代服務業合作區總體發展規劃》新改革的推動下，正在加大力度布局落子前海，持續深化騰訊前海新總部定位，助力前海高質量發展。騰訊的未來科技城建設正如火如荼地開展，其中一個項目是在企鵝島建立一座科技館，打造一棵超越百年科技史的「科技樹」，以基礎科學為根脈，以學科發展為枝幹，串聯起突破型科技的成果，在打造這棵科技樹的過程中，踐行騰訊對科技向善、服務社會的追求，更好支持前海打造科技創新高地。

商湯科技董事長徐立表示，深港發展創新科技聯動要有四方面要素，就是人才、企業聯系、計算算力和後續產業的發展。商湯得益於在香港誕生，服務面向整個內地市場，走向全球。通過借助於香港超級聯系人的地位，在歐洲，在中東，在東南亞，東北亞，甚至是整個全球化市場上實現布局。目前，商湯和前海聯合成立了深港人工智能算力中心，推動深圳首條自動駕駛公交線路在前海正式上線，將借助有關應用場景、發揮供應鏈和軟件作用，帶來產業融合發展。

香港中文大學（深圳）教授、前海國際事務研究院院長鄭永年結合當今國際形勢進行解讀，著重就改革、開放和創新進行了剖析，在開放之門越打越開越大的良性循環下，前海作為特區中的特區，要走好高質量發展之路、可持續發展之路，踐行前海使命，貢獻前海力量。中國在開放方面已經形成一個良性的循環，開放導致自信，自信帶來開放，越開放越自信，越自信越開放。今天的中國，開放呈現五個主要的特徵，一是共產黨堅定承諾，二是堅持推進自由貿易，三是堅持推動中國企業國際化和出海，四是踐行包容式多邊主義，五是踐行單邊開放，面對有關國家構築「小院高墻」，強推「脫鉤斷鏈」，要堅定推動單邊開放，有力對沖全球保護主義抬頭的趨勢。中國要做到自主可控地根據自身需要來單邊開放，積極成為規則的制定者。如何系統化制定開放政策？鄭永年認為，中國可以根據自身需求，系統地分析梳理中歐投資協定、全面與進步跨太平洋夥伴關系協定（CPTPP）、數字經濟夥伴關系協定（DEPA）中可以優先實施的內容進行試點，在有條件的地方、有能力的領域先行動起來，而前海是一個最佳的選擇。

12月7日，前海論壇主題活動：2024中國自由貿易試驗區研究院聯盟年會暨深入實施自貿試驗區提升戰略研討會繼續召開，與會人員包括特邀嘉賓、全國自貿區研究院聯盟成員、行業協會、企業家等。對外經濟貿易大學國際貿易規則研究院舉行了揭牌儀式，對外經貿大學舉辦了《國際經貿規則觀察報告2024》發布儀式，對2023年全球經貿發展動態進行了總結，為理解全球經濟治理體系提供了重要視角。中國經濟體制改革研究會常務副會長、國家發展改革委區域開放司原司長趙艾，中信改革發展研究基金會副秘書長、中信集團戰略發展部原總經理嚴寧，商務部國際貿易經濟合作研究院副院長崔衛傑，綜合開發研究院（中國·深圳）副院長、前海分院院長曲建，中山大學自貿區綜合研究院院長符正，對外經濟貿易大學教授、國際貿易規則研究院首席專家崔凡發表主旨演講。中國社科院、南開大學、華中科技大學、對外經貿大學、湖南大學等單位專家，就自貿區提升戰略中存在的問題，進一步開展專題研討，提出真知灼見。