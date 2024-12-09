前海論壇．法治｜港深國際法務區——探索國家涉外法治建設新路徑

12月6日，全國港澳研究會、香港中文大學（深圳）、對外經濟貿易大學聯合主辦第一屆「前海論壇」，其中一場分論壇以「加強涉外法治建設，打造前海深港國際法務區」為主題，由粵港澳大灣區法治領域的有關政府部門、法律服務機構、行業協會以及商界代表等共同探討，如何透過深化港深法律交流合作，探索國家涉外法治建設的新路徑。



前海作為粵港澳大灣區的核心引擎和改革開放的前沿陣地，正加快打造粵港澳大灣區高水平對外開放門戶樞紐，全面提升法律事務對外開放水平，高標準建設前海深港國際法務區，致力於構建「兩中心一高地」（建設國際商事爭議解決中心、國際法律服務中心及知識產權保護高地）的功能布局，目前已有司法、仲裁、調解、法律服務、知識產權保護等245家機構進駐法務區。前海深港國際法務區的建設，正是前海統籌推進國內法治和涉外法治的創新實踐和重要成果。

前海合作區黨工委委員、前海管理局副局長劉桂林在致辭中表示，前海法治建設堅持三個重點，取得了突出成效，成為前海高質量發展的主要推動力和彰顯前海發展成果的金字招牌：一是始終聚焦開放合作，加快建設國際法律服務中心；二是始終聚焦規則銜接，加快建設國際商事爭議解決中心；三是始終聚焦增優生態，加快建設前海深港國際法務區。未來，前海將持續發揮好國家戰略平台作用，著力推進涉外法治建設，培育優厚法律服務生態，加快打造中國特色社會主義法治建設示範區。

前海管理局法治建設處相關負責人全面介紹了前海深港國際法務區的建設發展情況，包括其區位優勢、政策支持、法律服務機構集聚態勢等。通過一系列數據和案例的展示，與會嘉賓對前海深港國際法務區的發展成就和未來規劃有了更加深入的了解。

論壇上，深圳市中級人民法院與深圳市市場監管局簽署了《關於建立專利行政確權與民事訴訟程序協調審理機制協作備忘錄》，標志著前海在知識產權法治創新道路上邁出了新的一步，為打造知識產權協同保護灣區範本和建設中國特色社會主義法治示範區貢獻了前海力量。

最高人民法院第一巡回法庭副庭長祝二軍，前海蛇口自貿區人民檢察院黨組書記、檢察長楊時敏，香港資深大律師、太平紳士、全國人大常委會香港特別行政區基本法委員會委員王鳴峰，澳門大學社會科學院院長胡偉星分別作主題演講，分享了他們在涉外法治建設、國際仲裁、涉外商事審判、知識產權保護、深港澳法律合作交流等領域的深刻見解和實踐經驗。

近年來，前海深港國際法務區在國際法律服務領域取得了顯著進步。眾多國際及港澳律師事務所和外向型企業選擇在此紮根發展，彰顯了前海作為資源高度集中、功能日益完善的國際法律服務中心的獨特魅力。圓桌論壇環節，華為技術有限公司中國區IP訴訟和反壟斷業務負責人李學軍、香港中國學術研究院研究員、中國社會科學院法學研究所研究員陳欣新、夏禮文律師事務所駐深圳代表處首席代表孫晉軍及深圳市律師協會副會長王偉等嘉賓圍繞「深港國際法務區：發揮核心引擎作用，構築國際法律服務中心」主題，為前海深港國際法務區的發展出謀劃策，共同探索涉外法律服務促進經濟高質量發展的新路徑、新未來。

本次論壇由香港城市大學法律學院教授、博士生導師、香港律政司粵港澳大灣區專責小組成員朱國斌主持。論壇由全國港澳研究會、香港中文大學(深圳)對外經濟貿易大學主辦，前海國際事務研究院承辦，深圳市律師協會、深圳市前海一帶一路法律服務聯合會協辦。