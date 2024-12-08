前海論壇．金融｜如何構建港深金融生態圈？

12月6日，全國港澳研究會、香港中文大學（深圳）、對外經濟貿易大學聯合主辦第一屆「前海論壇」，其中一場以「深化金融業開放創新，打造深港金融生態圈」作為主題，探討如何依託前海這個國家戰略平台，鞏固提升香港國際金融中心地位。



香港特區政府特首政策組副組長王春新聚焦鞏固提升香港國際金融中心地位發表演講。他表示，目前，金融發展出現了五個新的趨勢，包括創新性、綠色性、實體性以及普惠性和區域性，這五個特性是未來金融創新和金融合作的非常重要方向，如果未來需要更多的發展戰略，更多是要和深圳、前海合作，共同把香港的國際金融中心提升到更高的水平。

商務部亞洲司原司長、全球化智庫(CCG)高級研究員呂克儉以「中國與亞洲國家經貿合作現狀與展望」發表演講，他建議前海深入實施自由貿易試驗區提升戰略，積極對接RCEP等國際高標準經貿規則，以產業共謀發展為基礎，以深化人文交流為支撐，發揮前海投資興業的新優勢，深化務實合作，在新時代加快打造現代服務業高質量發展高地。

與此同時，中國首席經濟學家論壇副理事長、匯豐銀行大中華區前首席經濟學家屈宏斌以「改革創新之力加快香港國際金融中心轉型升級」為主題發表演講。香港國際金融學會主席、香港中文大學（深圳）公共政策學院副院長肖耿則以「制度型開放創新前海深港合作機制推動金融雙循環高質量服務跨境雙總部企業」為主題進行演講。

2023年2月，經國務院同意，人民銀行等國家金融管理部門和廣東省人民政府聯合發布了「金融支持前海30條」重磅政策措施，目前政策已落地九成，實現14項全國「首創」「首批」，11項已複製、推廣，為全國金融改革創新提供前海經驗。

騰訊金融科技副總裁洪丹毅分享了在「金融支持前海30條」的具體做法。他介紹，騰訊作為一家從粵港澳大灣區發展起來的企業，不少子公司注冊在前海，依托前海跨境金融政策優勢，在數字支持跨境支付、支持錢包互聯互通等方面取得了不錯的成果，並分享了WeChat港幣錢包在支持互聯互通的相關進展。他表示，前海在深港合作方面具有得天獨厚的優勢，未來在深港金融合作方面會有更廣闊的空間。

作為一直紮根前海成長的微眾銀行，不僅在業務方面取得了較快的增長，在科技成果上也獲得了豐碩收獲，被譽為全球領先的數字銀行。特別是今年6月，微眾銀行獲批出資1.5億美元在香港設立微眾科技，成為首家獲批設立科技子公司的民營銀行。微眾科技總經理陳靖表示，接下來依托香港國際金融中心優勢，助力深港金融合作，以及「一帶一路」沿線國家的互聯互通，為全球客戶提供數字金融和數字基建的解決方案。

最後，論壇還圍繞如何依托前海國家戰略平台，鞏固提升香港國際金融中心地位進行了圓桌研討，由前海國際事務研究院客座教授、吉林大學經濟學院副院長王達主持，中信改革發展基金會副秘書長嚴寧、中金研究院董事總經理趙揚、對外經濟貿易大學金融市場研究中心主任張海雲、中山大學區域開放與合作研究院院長毛艷華、深圳高等金融研究院政策研究員本力參與。