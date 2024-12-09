前海論壇．文體旅｜港深進一步融合——共建中外文化藝術交流中心

12月6日，全國港澳研究會、香港中文大學（深圳）、對外經濟貿易大學聯合主辦第一屆「前海論壇」，其中一場以「發展新型文化業態，促進文體旅遊繁榮發展」作為主題，圍繞如何推進深港文體旅遊合作、共建中外文化藝術交流中心、打造文化軟實力基地等議題進行討論。



論壇由香港中文大學（深圳）圖書館館長、上海復旦大學資深教授、中央文史研究館館員葛劍雄主持。聯合國教科文組織國際創意與可持續發展中心咨詢委員梅里·馬達沙希、聯合國教科文組織前副總幹事漢斯·道維勒從法國巴黎發來視頻致辭。

梅里·馬達沙希認為，前海在推動深港兩地文化經濟融合方面肩負著重要使命，特別是出台的一系列創新舉措契合了年輕一代的文化需求。這些舉措彰顯了前海作為深港文化經濟紐帶的戰略定位，將兩地共同的文化傳承和發展願景融入了發展藍圖。漢斯·道維勒也表示，深圳已經成為一座「不可錯過的城市」，前海作為深圳「特區中特區」，創意、創新和想象力無處不在。前海可以規劃設立一批專業展覽場館、舉辦國際藝術博覽會等，使前海成為比肩香港的文化新高地。

他們共同建議，成立文化協同發展咨詢委員會，統籌前海文化藝術發展規劃，助力前海與香港打造全球文化合作的示範樣板。

論壇上，香港設計師協會、香港中國旅遊協會、粵港澳文化藝術人才交流協會、香港室內設計師協會正式簽約入駐前海合作區。四家香港協會組織入駐前海，有助於進一步推動深港文化交流合作，為前海文化事業的發展注入新的活力。

在主旨演講環節，嘉賓們以前海文旅發展為出發點，結合自身從業經驗和研究體會，分別作專題演講，為深港深化文化交流、實現共同發展匯聚智慧力量。

「前海NEEDO品牌，擁有濃厚的地域特色，可以快速地把前海無論是街區、海岸、草坪，和線上活動都活躍起來，營造了非常好的文化生態。」著名導演、原中央廣播電視總台文藝中心黨委書記、第十五屆全國運動會開幕式總導演郎昆從科技融合、智慧運營、創意活動等方面，為前海文化藝術事業的發展提出眾多建設性意見。郎昆認為，前海有時尚、藝術的基礎，可以探索成立世界灣區時尚產業聯盟、音樂聯盟，通過時尚產業、音樂藝術集聚文化領域人才，打造世界灣區文化高地。

對此，全國政協委員、香港歌劇院藝術總監莫華倫也有相同體會。他表示，前海與港澳文藝界的聯系越來越緊密，一大批港澳藝術院團、演藝學校及機構到前海交流演出，反響熱烈。他希望通過歌劇這一藝術表現形式，促進香港與前海的藝術交流，為粵港澳大灣區居民帶來更多視聽藝術盛宴。

沿68公里海岸線，前海布局了多個重大文化項目，如世界最大的實體書城——灣區書城、新世界K11品牌在中國內地首個旗艦項目——K11 ECOAST、前海·華發冰雪世界等。深圳出版集團有限公司黨委書記、董事長唐漢隆表示，有「灣區之眼」之稱的灣區書城作為粵港澳大灣區標志性公共文化設施，未來將與「灣區之光」摩天輪、「灣區之聲」演藝中心一起構成深圳前海新的文旅目的地。香港K11中國區項目管理及合作部負責人王東對K11 ECOAST項目即將在前海落成、開業非常期待。他希望通過更多的藝術與商業實踐，碰撞出屬於當代深港年輕人的消費潮流，為前海文化建設貢獻力量。華發股份有限公司深圳董事長李挺表示，在北緯22°的深圳前海感受冰雪世界，將給世界帶來前所未有的「深圳式」新質文旅發展樣本。

「如果說嶺南是一片探索者的熱土，那麽前海就是所有探索的落腳點。」中國作家新時代文學實踐點（前海）的首部著作《奔騰的深圳河》的創作者、中國作協報告文學委員會副主任、廣東省作協副主席楊黎光表示，下一步他將從前海出發，創作系列叢書《灣區之光》，闡述粵港澳大灣區建設的偉大意義。

在圓桌研討環節，多位文化領域大家，圍繞促進中外文化藝術交流、加大深港文體旅遊合作、推進深港設計、文化藝術領域交流、打造前海文化高地等議題展開探討。

「深港融合」、「文旅交流」、「年輕化」是此次圓桌研討的熱詞。香港中國旅遊協會理事長辛聰金表示，香港中國旅遊協會一直致力搭建香港與內地文化旅遊溝通橋梁，香港和前海可以通過資源共享、優勢互補，以文旅交流促進深港融合。香港設計師協會內地事務秘書長陳巖表示，前海是一片年輕的熱土。未來將定期組織行業會員到前海學習交流，幫助優秀青年設計師和前海企業形成良好聯動，推動前海設計品牌走向國際。

世界傑出華人藝術家、中國新「十大女高音」王冰冰關注深港兩地藝術交流合作。她表示，前海有著濃厚的藝術文化氛圍，吸引著眾多年輕藝術家到此采風交流。希望未來前海能夠提供更多更豐富的平台，讓青年音樂人在此得到成長。粵港澳文化藝術人才交流協會主席陳俊表示，粵港澳文化藝術人才交流協會專注文化藝術交流及粵港澳藝術人才培養，未來將與前海加強聯動，吸引更多的優秀藝術者加入，以藝交流，為深港文化融合作貢獻。

前海管理局表示：「希望通過這次活動，共建一座堅實的文化橋梁，推動前海與粵港澳大灣區文化交流融合、帶動文化產業發展，為前海經濟社會高質量發展注入新動能。」