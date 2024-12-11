匡智會性侵案｜政府拒為公布個案訂時限準則　田北辰：不能接受

早前匡智會旗下殘疾人院舍爆出性侵案，事發兩月後涉事始公布，實政圓桌立法會議員田北辰今日（11日）在立法會會議上，要求政府就公布侵害院舍院友個案訂立時限準則。不過，勞福局局長孫玉菡認為個案具備特殊性，尤其考慮到照顧受害院友及家長的情緒，不宜統一規定事件公布時間，但承諾會盡快公布。



田北辰對此不滿，直斥局方不考慮其他院友、家長及社會的感受：「不能接受，係無準則的準則。」田北辰之後再會見記者，重申不接受孫的觀點，斥局方完全不理會社會、其他院友和家屬的感受。「只顧受害人家屬，其他人『矇查查』，如果有家屬話唔公布，係咪就唔公布？」



匡智會旗下殘疾人士院舍松嶺綜合職業訓練中心廣福宿舍爆出性侵案，男助理舍監涉猥褻男院友、強姦女院友被捕及被起訴。（夏家朗攝）

田北辰不滿無訂立公布時限 批當局「準則就係無準則」

今年10月23日，匡智會位於大埔的一件殘疾人院舍公布，8月發生男職員涉嫌性侵院友事件，院舍已就事件報警及通報社會福利署。根據社署網頁，社署於8月28日向匡智松嶺綜合職業訓練中心—廣福宿舍發出警告。

田北辰今日在立法會大會上提出口頭質詢，指類似事件已非首次發生，要求勞工及福利局會交代會否就院舍公布院友被侵害事件的時限訂立準則及指引。不過，勞福局局長孫玉菡表示，社署在公布前，要做好受害院友及其家長的輔導和支援工作，因個案有其獨特性，不宜就公布時間制定硬性準則。

田北辰不滿政府拒為院舍公布性侵個案訂立時限準則（資料圖片）

田北辰隨即追問，本次事件最讓社會嘩然之處，是政府事發兩個月後才公布，「你話俾我哋聽你嘅準則就係無準則，下次四個月、再下次兩個星期，點解唔可以有一個當事人、家長、社會都接受的固定期限？」

孫玉菡則重申每一宗事件有獨特性，很難統一劃定事件公布的時限評估，「太短，處理不好嘅，太長，大家又會覺得政府點解要拖咁耐」。

孫玉菡。

孫玉菡：可能要求在「高危時段」加強查看閉路電視片段

至於社署今年10月修訂殘疾人院舍實務守則，要求院舍新增監控及翻看院舍閉路電視監察系統的政策及機制。本身是註冊社工的立法會支援殘疾人士事宜小組委員會主席、A4聯盟議員林素蔚指，更新內容包括有專人抽樣、實時查看監控，她首先考慮到實施情況，「抽樣睇，最少要幾多次先合格」，又指大部分院舍人手不足，「就算有人睇閉路電視，都未必可以杜絕呢啲行為」，詢問局方有否新的防範方案。

孫玉菡回應稱，長遠而言可利用人工智能協助，但現時可能會要求在特別時段加強查看，例如放假時人員較少，可能會是「高危時段」。

選委界江玉歡關注院舍透明度不高的問題，她指疫情後個別殘疾人院舍實行封閉式管理，透明度減低，詢問局方會否要求統一要求院舍允許家屬進入，避免侵害院友事件再次發生。

孫玉菡表示，本港有多個類別的院舍，有護理、殘障服務等，各自運作有分別，難以一概而論。他指會轉達意見，希望在確保院友健康和安全的前提下，院舍將透明度提升到最高。