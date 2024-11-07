匡智會性侵案｜立會福利委員會本月26日特別會議 討論院舍監管
立法會福利事務委員會將於本月26日舉行特別會議，討論匡智會事件及殘疾人士院舍的監管事宜。匡智會早前有員工涉嫌侵犯院舍內兩名院友，惟社會福利署事隔近3個月才公布事件，做法引起社會關注。委員會副主席江玉歡及委員林素蔚去信委員會主席管浩鳴，要求討論事件，其中江玉歡要求涉事機構也要派員出席會議。
不過，議程中尚未顯示將出席會議的政府官員人選，也未知匡智會管理層會否有代表出席會議。
匡智會性侵案令院舍監管機制受關注，事件發生至今，機構未有親身交代。對比三年前發生的童樂居虐兒事件，機構事隔4日已召開記者會交代。立法會福利事務委員會副主席、選委界議員江玉歡和A4聯盟議員林素蔚上月25日去信委員會主席管浩鳴，促請盡快召開特別會議，要求政府相關部門及涉事機構派員出席交代，並探討改進殘疾人士院舍的監管機制，避免同類事件再次發生。管浩鳴則於上月30日指示秘書處安排與政府當局舉行會議。
江玉歡：對受害人影響深遠
江玉歡在信中表示，事件背後牽涉廣泛而嚴重的問題，包括殘疾人照護、院舍監管制度及職員操守等，鑑於事件的嚴重性及對受害者的深遠影響，促請福利事務委員會盡快召開特別會議，並要求政府相關部門及涉事機構派員出席，共同探討改進院舍現行機制和日常運作的方向，針對類似事件的預防與應對，避免同類事件再次發生。
林素蔚：要求當局交代事件詳情及改善方案
林素蔚在信中表示，社會對匡智會性侵案極度震驚及憤怒，基於智障人士表達能力有限，當局必須加強對他們的保護，故要求當局及相關部門全面交代事件。
她說事件發生於資助院舍，令人無法接受，匡智會作為資助機構，理應肩負保護殘疾人士的重要責任。事件反映現行監管機制存在嚴重漏洞，當局必須立即全面檢視、改善。同時，院方亦應即時為受影響人士提供適切的心理輔導及支援。
她促請福利事務委員會深入檢討事件，亦有責任要求當局交代事件詳情及改善方案，以釋除公眾憂慮。