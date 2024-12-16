游泳短池世錦賽｜何詩蓓200自奪金三連霸 羅淑佩讚展名將實力
撰文：何夏怡
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世界泳聯短池世界錦標賽最後一日賽事，港將何詩蓓出戰強項女子200米自由泳，她最終奪得金牌，完成三連霸。新上任的文化體育及旅遊局局長羅淑佩，今日（16日）祝賀何詩蓓奪金，大讚她繼巴黎奧運會後再奪殊榮，展現了名將實力，為她感到非常驕傲。
港將何詩蓓周日（15日）續戰2024布達佩斯世界泳聯短池游泳錦標賽，在她保持世界紀錄的女子200米自由泳項目，游出1分50.62秒，奪得金牌。這是何詩蓓繼2021年和2022年後再次奪金，連續三屆在這項目封后。
羅淑佩今日祝賀何詩蓓奪金。
何詩蓓今年於巴黎奧運會取得佳績後，再在國際賽事中勇奪殊榮，展現了名將實力，讓世界一睹香港運動員風采。我們為她的卓越表現感到非常驕傲，亦感謝教練和支援團隊一直以來的努力。
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