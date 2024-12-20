澳門回歸25年｜岑浩輝宣誓就任特首　承諾升治理力　以市民為中心

第六任澳門行政長官岑浩輝今日（20日）在國家主席習近平監誓下，宣誓就任行政長官。他在誓詞指，必將擁護和執行《中華人民共和國澳門特別行政區基本法基本法》，必將盡忠職守、遵守法律、廉潔奉公，效忠中華人民共和國和澳門特別行政區。岑浩輝隨後發表就職演說，指出新一屆政府的施政方向，包括深化公共行政改革、化解經濟發展不平衡不協調問題、推進經濟適度多元發展、建設法治政府和現代服務型政府等。



第六任澳門行政長官岑浩輝今日（20日）宣誓就任特首，並發表就職演說。（央視截圖）

岑浩輝宣誓就任 習近平監誓

今日（20日）是澳門回歸祖國廿五周年紀念日，也是第六任政府宣誓就職的日子。中共中央總書記、國家主席習近平出席典禮，為就任特首的岑浩輝及主要官員宣誓儀式監誓。

澳門第六任澳門行政長官岑浩輝在國家主席習近平監誓下宣誓，岑在誓詞指必將擁護並負責執行《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》，必將盡忠職守、遵守法律、廉潔奉公，效忠中華人民共和國和澳門特別行政區，致力於維護澳門穩定與發展，對中央人民政府和澳門特別行政區負責。

岑浩輝就職演說：澳門穩定和諧經濟繁榮 展示一國兩制巨大優越性

岑浩輝隨後發表就職演說。他首先表示，深感責任重大、使命光榮，代表第六屆政府向習近平伉儷表示敬意與感謝，向中央代表團領導表示歡迎與謝意。他說，習近平高度關心澳門，廣大市民銘記於心。

岑浩輝稱，澳門自1999年回歸，25年來在中央支持下、三位行政長官帶領下，開拓、進取、奮戰，創造了發展奇跡。他指，澳門如今穩定和諧，經濟繁榮，市民安居樂業，多元文化交相輝映，展現了「一國兩制」的強大生命力。

岑浩輝表示，偉大祖國是澳門的堅強後盾，他將帶領政府守正創新，貫徹「一國兩制」方針，維護澳門秩序，維護國家安全和主權，並落實愛國者治澳原則，健全澳門維護國家安全的制度和執行機制。

澳門第六屆政府主要官員12月20日宣誓，行政長官岑浩輝（右二）及國家主席習近平（右一）監誓。（央視截圖）

第六任澳門行政長官岑浩輝（左）今日（20日）宣誓就任特首，國家主席習近平（右）監誓。（央視截圖）

岑浩輝隨後詳細列出施政方向，他保證將帶領新一屆政府奮發圖強、深化改革，著力提升公共治理能力和管治水平，堅持以市民為中心，深化公共行政改革；完善司法制度；致力建設法治政府和現代服務型政府，著力推進經濟適度多元發展，圍繞1+4多元產業發展方向，把有為政府、市場結合起來；大力支持傳統產業轉型升級、中小企業發展；化解經濟發展不平衡不協調問題；保障和改善民生；支持青年發展，推動社會民生事業進步；著力發揮澳門獨特優勢，更好融入國家發展大局，主動聯通世界，深度參與大灣區建設，做好橫琴粵澳深度合作區建設；完善教育科技人才體制機制；提升基層治理能力和水平。

岑浩輝最後表示，會和施政團隊牢記習近平講話，團結各方力量，務實有為，建設法治、活力、幸福的澳門。他相信在中央支持下，有祖國做後盾，澳門市民共同奮鬥，有信心推動澳門實現新成就，為全面推進中華民族偉大復興做出更大貢獻。