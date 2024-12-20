澳門回歸25年｜習近平提國際朋友圈　學者：新要求、外交要做啲嘢

國家主席習近平今早（20日）在澳門新一任政府就職典禮上發表重要講話，對澳門提出4點希望。澳門大學政治與公共行政系助理教授楊鳴宇分析，習近平還提到澳門在國家對外開放要更好發揮作用、擴大國際朋友圈和廣納英才，是中央對澳門的新要求。他認為代表澳門在國家外交方面扮演一定角色，輸出中國文化和軟實力，同時亦要改善人才引入機制，以支援產業轉型。



澳門大學政治與公共行政系助理教授楊鳴宇。（譚曉彤攝）

學者：首兩點希望屬中央舊有要求

習近平今早（20日）發表的重要講話中，對澳門提出4點希望。第一點要求澳門着力推動經濟適度多元化發展，提點中央決定開發橫琴就是為了促進澳門多元化發展。第二點要求澳門特區政府提升管治效能，改革公務人員管理制度等。楊鳴宇表示，這兩點屬舊有要求，中央領導人近年已多次提到。

學者：中央期望澳門在外交政策「做啲嘢」

習近平在重要講話中，提到澳門在國家對外開放，終要更好地發揮作用機制，又指澳門是世界上唯一以中文和葡文為官方語言的國家，發揮了重要平台作用。講話中第三點希望強調澳門要不斷提升國際競爭力，「擴大國際朋友圈，打造國家高水平對外開放重要的橋頭堡」。

楊鳴宇認為這點是中央對澳門較新的要求，代表中央要求澳門在中國式現代化過程中發揮作用，以及在中國外交政策上「做啲嘢」，扮演角色。他表示中央一直期望澳門擔當中國與葡語系國家的橋樑和交流平台，從最新講話中看到中央除了着重傳統經貿交流外，亦希望澳門提升國際影響力，「說好中國故事」。

中央可能想透過澳門輸出中國嘅軟實力、中國嘅文化。從中央嘅文件同埋領導人講話，已經講得足夠明顯，澳門政府理解到幾多就要睇佢哋之後嘅工作。 澳門大學政治與公共行政系助理教授楊鳴宇

晚宴講話提廣納英才 或暗示人才政策需改進？

楊鳴宇認為中央政府對澳門另一點較新的要求，是人才引進制度需要改進。習近平昨晚（19日）出席澳門政府歡迎晚宴時，提到要「廣納天下英才」。到今日（20日）的重要講話中，習近平提到澳門要打造「國際高端人才集聚高地」，發展橫琴時要推動教育、科技、人才一體化發展。

楊鳴宇表示，澳門人才引進制度問題明顯，門檻不合理地高。《人才引進法律制度》去年出台後，內地社交平台小紅書有用戶嘲諷要諾貝爾獎得主，才可以成為澳門政府眼中的人才。制度設有每年1000個人才配額，截至今年10月收到千餘個申請，不足500人獲批。楊鳴宇認為反映門檻過高，不利澳門引進人才和推動產業轉型，亦難以達至經濟適度多元化發展。

香港同新加坡吸引人才優勢多啲，但澳門標準又高人地一截，咁點吸引人才？從主席嘅講話內容，見到主席指示澳門要改進人才引進制度。 澳門大學政治與公共行政系助理教授楊鳴宇