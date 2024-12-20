澳門回歸25周年｜結束三日澳門視察行程　習近平伉儷乘坐專機離開

中共中央總書記、國家主席習近平結束三日澳門行程，下午在澳門國際機場乘坐專機離開。新任澳門行政長官岑浩輝夫婦到場送行，現場與習近平抵達當日一樣，有大批學生和市民手持花束，歡送習近平夫婦。



習近平在離開澳門前，大約於下午三時去到解放軍駐澳部隊總部，逗留約半小時再前往機場。



習近平離開澳門登上專機前，向送機的民眾揮手（李振邦攝）

習近平結束澳門三天視察行程，乘坐專機離開澳門（李振邦攝）

習近平伉儷乘坐專機離開澳門（李振邦攝）

習近平的專機離開澳門（李振邦攝）

習近平在星期三（18日）下午抵達澳門展開三天視察行程，他在抵達當天曾表示要與澳門各界廣泛交流，共商澳門發展大計，視察期間曾到澳門科技大學和橫琴深度合作區，並會見澳門社會各界人士。而在昨晚的歡迎晚宴上，習近平則高度評價上任特首賀一誠的工作，但同時對澳門政府提出三點期許。

而在今日的特區政府就職禮上，習近平的重要講話除了闡釋了「一國兩制」實踐行穩致遠的四個原則外，也對澳門未來提出四點希望。