澳門回歸25年｜林建岳：習近平指路引航 粵港澳應着力發展橫琴

習近平主席在慶祝澳門回歸祖國25周年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮上的重要講話。全國政協常委林建岳表示，習主席不但充分肯定澳門近年所取得的成就，對澳門發展提出「四點希望」，而且高度總結港澳實踐「一國兩制」的成功經驗，對香港澳門未來的「一國兩制」實踐具有重要指導意義。



林建岳指出，橫琴粵澳深度合作區是澳門推動多元經濟發展的重要平台，更是粵港澳大灣區建設的重要組成部分，習主席周四特地視察橫琴粵澳深度合作區，並在講話中提出工作要求，凸顯了中央對橫琴粵澳深度合作區的高度重視。粵港澳三地應大力推動橫琴建設，進一步深化三地規則銜接、機制對接，着力發展橫琴文旅等新產業的發展，為港澳經濟多元化發展發揮更大的推動作用。

林建岳表示，習主席總結港澳實踐「一國兩制」的四點成功經驗，並提出了「四點希望」，體現中央對澳門的支持和關愛，提出了中央的明確要求，進一步明確了澳門的定位和發展方向，具有很強的針對性和指導性，各界應貫徹落實。這「四點希望」對於香港同樣有借鑒意義，港澳應互學共鑒共謀發展，共同為國家作出更大貢獻。

林建岳相信中央會持續出台利好政策，方便橫琴深合區與香港、澳門等地合作或國際企業開展跨境商貿活動。（資料圖片/蘇煒然攝）

林建岳指出，習主席在講話中特別強調要推動實現橫琴粵澳深度合作區同澳門經濟高度協同、規則深度銜接，各類要素跨境流動高效便捷；瞄準重點領域，推動特色產業發展形成規模，打造一批標誌性、有帶動效應的工程和項目，為橫琴粵澳深度合作區的未來發展提出了要求，明確了方向。事實上，習主席多次強調要推動澳門經濟適度多元發展，橫琴粵澳深度合作區正是澳門以至粵港澳大灣區着力發展多元新產業的重要組成部分。多年來，橫琴粵澳深度合作區勇立潮頭，積極改革，取得了很大的成績，其中文化產業和文旅產業發展勢頭迅猛，具有巨大的發展潛力，未來應繼續加大支持力度，推進橫琴國際休閒旅遊島和澳門世界旅遊休閒中心建設，打造國際級休閒的「旅遊島」、「產業島」，為澳門的長遠發展提供堅實支撐。橫琴深合區作為連接內地和港澳的重要樞紐，相信中央會持續出台利好政策，方便深合區與香港、澳門等地合作或國際企業開展跨境商貿活動，着力構建與澳門一體化高水準開放的新體系，實現三地資源共享和優勢互補。