澳門回歸25年｜橫琴不能發展博彩業？　經濟財政司司長：會研究

國家主席習近平今早發表重要講話時，提到橫琴不能發展與定位不一致的產業。新任經濟財政司司長戴建業被問到，相關發言是否代表不能在橫琴發展博彩業時表示，就這個問題，政府未來會研究。



澳門新任政府傍晚舉行慶祝酒會，新任行政長官岑浩輝致辭時，重申國家主席習近平對新政府的四點希望，及對「一國兩制」實踐的四點原則和三點期許。岑浩輝表示，本屆政府會認真學習國家主席習近平的重要講話精神。他指澳門回歸祖國25年之際，習近平來澳門考察，並表示澳門是國家的掌上明珠，亦強調「一國兩制」是好制度。他和新團隊感謝習近平及中央的信任，必定全面落實習近平主席的四點希望，必定全面準確、堅定不移地貫徹「一國兩制」方針。



慶祝中華人民共和國澳門特別行政區成立二十五周年酒會現場（譚曉彤攝）

澳門新政府傍晚舉行酒會，有一千四百人出席，酒會結束後。澳門政府的新任官員會見傳媒，澳門新聞局及官員指由於內地媒體眾多，所有官員以普通話發言。

澳門新任經濟財政司司長戴建業（馮子健攝）

橫琴不能發展博彩業？ 戴建業：未來會研究

新任經濟財政司司長戴建業表示，會認真學習習近平講話，並全面貫徹落實。因應習主席對橫琴深合區的期望，特區政府會做好規劃，便利居民生活和就業。

對於習近平在講話中提到橫琴不能發展與定位不一致的產業，是否代表不能發展博彩業，戴建業表示就這個問題，政府未來會研究。

行政法務司司長張少春（馮子健攝）

新班子司局長講感受 張少春：習近平指明方向

行政法務司司長張永春感謝中央政府的信任，讓他再度服務澳門政府。對於習近平提出要提升公共治理效能，他認是為澳門未來發展方向指明方向。他表示會就國家安全的新形勢、新要求，不斷完善法律體系。

留任的保安司司長黃少澤（右）與警察總局局長梁文昌（左）（馮子健攝）

同樣獲留任的保安司司長黃少澤表示深受習近平講話鼓舞、啟發，明白中央對澳門官員有更高的要求。他又引述習近平，肯定剛卸任政府在維護國安方面的工作，保安司上下將會繼續努力。

社會文化司司長柯嵐（馮子健攝）

社會文化司司長柯嵐：港澳合作推廣文化、盛事

習近平早上講話提到澳門是「盛事之都」。澳門本月28日將有一個大型戶外演唱會場地開幕，同時香港近年亦蛻意發展「盛事經濟」。被問到澳門與香港會否造成競爭，澳門社會文化司司長柯嵐表示澳門有多張「金名片」，包括盛事之都、美食之都、歷史之都等。她認為在香港和澳門合作共贏方面，推廣文化、盛事、品牌等都是很好的合作點。